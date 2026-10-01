Трамп вновь заявил о влиянии ударов по нефтеперерабатывающим заводам России на рынок дизельного топлива

Дональд Трамп во время общения с журналистами. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами вновь затронул вопрос о стоимости дизельного топлива. Американский лидер сравнил влияние событий вокруг России и Украины с ситуацией на Ближнем Востоке и объяснил, какой фактор, по его мнению, сильнее сказывается на рынке топлива.

Об этом стало известно из заявления Трампа, прозвучавшего в эфире трансляции Белого дома, передает Новини.LIVE.

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Трамп о России:



Дизельное топливо действительно страдает гораздо больше не из-за Ближнего Востока, а из-за того, что происходит в России.



Эти нефтеперерабатывающие заводы, производящие дизельное топливо, выводятся из строя с довольно тревожной скоростью.



Если бы этого не произошло, у нас не было бы проблем с дизельным топливом. pic.twitter.com/vpSCPKVv4P — Clash Report (@clashreport) 30 сентября 2026

Что сказал Трамп о дизельном топливе

Дональд Трамп заявил, что ситуация на рынке дизельного топлива в гораздо большей степени зависит от того, что происходит между Россией и Украиной, чем от событий на Ближнем Востоке.

По словам президента США, причиной проблем он считает перебои в работе российских нефтеперерабатывающих предприятий.

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"Дизельное топливо гораздо сильнее пострадало не из-за Ближнего Востока, а из-за того, что происходит в России, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, производящие дизельное топливо, выводятся из строя с довольно тревожной скоростью".

Трамп также заявил, что без повреждения российских нефтеперерабатывающих мощностей нынешних проблем с дизельным топливом, по его мнению, могло бы и не возникнуть.

Что Трамп говорил ранее

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп уже заявлял, что война России против Украины влияет на рост цен на дизельное топливо. По его словам, ситуация должна измениться после завершения войны.

Также Новини.LIVE писали о том, что Трамп заявил о серьезном ущербе, нанесенном России ударами по НПЗ. Он говорил, что украинские удары нанесли российской нефтяной отрасли серьезный ущерб, а также повлияли на стоимость дизельного топлива.