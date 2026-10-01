Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп знову заявив про вплив ударів по НПЗ Росії на дизпаливо

Трамп знову заявив про вплив ударів по НПЗ Росії на дизпаливо

Ua ru
1 жовтня 2026 09:11
Трамп знову заявив про вплив ударів по НПЗ Росії на ринок дизпалива
Дональд Трамп під час спілкування з журналістами. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами знову порушив питання вартості дизельного палива. Американський лідер порівняв вплив подій навколо Росії та України із ситуацією на Близькому Сході та пояснив, який чинник, на його думку, сильніше позначається на ринку пального.

Про це стало відомо із заяви Трампа, що пролунала в ефірі трансляції Білого дому, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що сказав Трамп про дизельне паливо

Дональд Трамп заявив, що ситуація на ринку дизельного палива значно сильніше залежить від того, що відбувається між Росією та Україною, ніж від подій на Близькому Сході.

За словами президента США, причиною проблем він вважає перебої в роботі російських нафтопереробних підприємств.

Читайте також:

"Дизельне паливо набагато сильніше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, оскільки нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю".

Трамп також заявив, що без пошкодження російських нафтопереробних потужностей нинішніх проблем із дизельним паливом, на його думку, могло б не виникнути.

Що Трамп говорив раніше

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Дональд Трамп уже заявляв 17 вересня, що війна Росії проти України впливає на зростання цін на дизельне пальне. За його словами, ситуація має змінитися після завершення війни.

Також Новини.LIVE писали про те, що Трамп 22 вересня заявив про серйозну шкоду Росії від ударів по НПЗ. Він говорив, що українські удари вплинули на вартість дизельного пального.

ціни на паливо Дональд Трамп НПЗ дизпаливо Росія
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації