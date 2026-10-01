Трамп знову заявив про вплив ударів по НПЗ Росії на ринок дизпалива

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами знову порушив питання вартості дизельного палива. Американський лідер порівняв вплив подій навколо Росії та України із ситуацією на Близькому Сході та пояснив, який чинник, на його думку, сильніше позначається на ринку пального.

Про це стало відомо із заяви Трампа, що пролунала в ефірі трансляції Білого дому, передає Новини.LIVE.

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Trump on Russia:



Diesel is really hurt much more, not by the Middle East, but by what’s going on in Russia.



Those diesel refineries are being knocked out at a pretty alarming rate.



If that didn’t happen, we wouldn’t have a diesel problem. pic.twitter.com/vpSCPKVv4P — Clash Report (@clashreport) September 30, 2026

Що сказав Трамп про дизельне паливо

Дональд Трамп заявив, що ситуація на ринку дизельного палива значно сильніше залежить від того, що відбувається між Росією та Україною, ніж від подій на Близькому Сході.

За словами президента США, причиною проблем він вважає перебої в роботі російських нафтопереробних підприємств.

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"Дизельне паливо набагато сильніше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, оскільки нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю".

Трамп також заявив, що без пошкодження російських нафтопереробних потужностей нинішніх проблем із дизельним паливом, на його думку, могло б не виникнути.

Що Трамп говорив раніше

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Дональд Трамп уже заявляв 17 вересня, що війна Росії проти України впливає на зростання цін на дизельне пальне. За його словами, ситуація має змінитися після завершення війни.

Також Новини.LIVE писали про те, що Трамп 22 вересня заявив про серйозну шкоду Росії від ударів по НПЗ. Він говорив, що українські удари вплинули на вартість дизельного пального.