Трамп заявил, что война в Украине скоро закончится

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины приближается к завершению. В то же время он анонсировал, что уже в ближайшее время собирается поговорить по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Magno News.

Реклама

Что сказал Трамп о конце войны и звонке Путину

Во вторник 6 октября в своем выступлении перед избирателями Трамп в очередной раз повторил тезис, что при его каденции было окончено восемь войн. В то же время война в Украине, как он говорит, должна была быть самой легкой в разрешении. Тем не менее, лидер США утверждает, что российско-украинская война уже подходит к концу.

"Я завершил восемь войн. Мы еще не завершили войну между Россией и Украиной. Я работаю над этим. Я думал, что эта война будет для меня самой легкой, но мы завершили восемь войн. И это тоже произойдет, причем довольно скоро. В этой войне погибает много людей. Это нелепо. Нелепо то, что произошло. Но, хотите верьте, хотите нет, хотя так и не выглядит, на самом деле мы приближаемся к завершению", — сказал Трамп.

Также после выступления президент США пообщался с прессой. Один из журналистов у него спросил, общался ли тот с Путиным по поводу вспышки чумы в России, на что Трамп сказал, что звонок запланирован на ближайшее время.

Читайте также:

Отметим, что сегодня 7 октября у диктатора РФ Владимира Путина день рождения, поэтому не исключено, что телефонный разговор Трампа с ним произойдет в течение суток.

Как сообщали Новини.LIVE, госсекретарь США Марко Рубио заявил вчера, что Вашингтон хочет играть конструктивную роль в прекращении войны в Украине. Однако он отметил, что пока что ситуация развивается не в этом направлении и прогресса нет.

Также мы писали, что Дональд Трамп на днях вновь обвинил Украину в росте цен на топливо. Он снова говорит, что проблема связана с украинскими ударами по НПЗ России, а не войной на Ближнем Востоке.