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Главная Новости дня Рубио: США стремятся положить конец войне, но пока прогресса нет

Рубио: США стремятся положить конец войне, но пока прогресса нет

Ua ru
6 октября 2026 17:07
Рубио: война в Украине не приближается к завершению
Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Марко Рубио заявил, что США хотят играть конструктивную роль в прекращении войны в Украине, однако в настоящее время ситуация развивается не в этом направлении. Также Рубио выразил сожаление по поводу большого числа погибших и отметил, что Вашингтон следит за тенденциями и сосредоточен на завершении конфликта.

Об этом на пресс-конференции заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Новини.LIVE.

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Рубио о завершении войны в Украине

По словам Рубио, Вашингтон следит за развитием событий в Украине и стремится способствовать завершению войны.

"Мы четко заявили, что если можем сыграть роль в прекращении этой войны, то хотим сыграть конструктивную роль. Мы, очевидно, следим за тенденциями там и видим, что сейчас они движутся не в этом направлении", — отметил госсекретарь США.

Рубио также подчеркнул, что США сосредоточены на завершении конфликта, и выразил сожаление по поводу большого числа погибших.

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Кроме того, госсекретарь США заявил, что членство Украины в НАТО пока "не стоит на повестке дня".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Марко Рубио прокомментировал заявления российского Министерства иностранных дел и Министерства обороны относительно безопасности иностранных посольств в Киеве. Он отметил, что США пока не планируют эвакуировать свое посольство из Киева, несмотря на заявления представителей России о якобы опасности работы иностранных дипломатических миссий в украинской столице.

Также Новини.LIVE писали, что Марко Рубио заявил, что Украина и Россия выразили заинтересованность в энергетическом перемирии. В частности, по его словам, украинский лидер Владимир Зеленский сделал это публично.

США переговоры война в Украине Марко Рубио атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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