Рубио заявил, что США не будут эвакуировать посольство из Киева

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: NYT

США пока не планируют эвакуировать своё посольство из Киева, несмотря на заявления представителей России о якобы существующей опасности для работы иностранных дипломатических миссий в украинской столице. Позицию Вашингтона озвучил государственный секретарь США Марко Рубио, который прокомментировал заявления российского Министерства иностранных дел и Министерства обороны относительно безопасности иностранных посольств в Киеве.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Новини.LIVE.

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США пока не меняют формат работы посольства в Украине

По словам Рубио, подобные угрозы со стороны Кремля звучат уже несколько месяцев, поэтому Соединенные Штаты не считают их чем-то необычным.

"У нас там есть дипломатическое представительство, и мы сами будем решать, безопасно ли им там находиться", — заявил госсекретарь США.

Рубио отметил, что американская сторона ежедневно оценивает ситуацию с безопасностью вокруг своих дипломатических миссий в разных странах мира. По его словам, в случае появления угрозы, требующей изменения формата работы посольства, Вашингтон готов принять соответствующее решение.

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В то же время на данный момент США не меняли формат работы дипломатического представительства в Киеве и не принимали решения о его эвакуации.

"Мы ежедневно анализируем ситуацию с безопасностью вокруг каждой дипломатической миссии в мире, и если возникнет угроза, которая, по нашему мнению, потребует изменения формата работы, мы это сделаем. Пока что мы этого там не делали", — подчеркнул Рубио.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 октября посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что дипломатические миссии стран Евросоюза продолжают работать в Киеве. По её словам, представители европейских стран находятся в постоянном контакте, а угрозы со стороны России пока не повлияли на их присутствие в столице.

Как сообщали Новини.LIVE, 2 октября пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал сообщения о возможной подготовке западными странами планов по переносу посольств из Киева. По его словам, украинский внешнеполитический ведомство пока не получало от иностранных дипломатических представительств никаких обращений относительно возможной релокации.