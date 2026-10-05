Рубіо заявив, що США не евакуюватимуть посольство з Києва

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: NYT

США поки не планують евакуювати своє посольство з Києва попри заяви представників Росії про нібито небезпеку роботи іноземних дипломатичних місій в українській столиці. Позицію Вашингтона озвучив державний секретар США Марко Рубіо, який прокоментував заяви російського Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони щодо безпеки іноземних посольств у Києві.

Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Новини.LIVE.

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США поки не змінюють формат роботи посольства в Україні

За словами Рубіо, подібні погрози з боку Кремля звучать уже кілька місяців, тому Сполучені Штати не вважають їх чимось незвичайним.

"Ми маємо там дипломатичне представництво, і ми самі вирішуватимемо, чи безпечно їм там перебувати", — заявив держсекретар США.

Рубіо зазначив, що американська сторона щодня оцінює безпекову ситуацію навколо своїх дипломатичних місій у різних країнах світу. За його словами, у разі появи загрози, яка вимагатиме зміни формату роботи посольства, Вашингтон готовий ухвалити відповідне рішення.

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Водночас наразі США не змінювали формат роботи дипломатичного представництва в Києві та не ухвалювали рішення про його евакуацію.

"Ми щодня аналізуємо безпекову ситуацію навколо кожної дипломатичної місії у світі, і якщо виникне загроза, яка, на нашу думку, вимагатиме зміни формату роботи, ми це зробимо. Поки що ми цього там не робили", — наголосив Рубіо.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 жовтня посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що дипломатичні місії держав Євросоюзу продовжують працювати в Києві. За її словами, представники європейських країн перебувають у постійному контакті, а погрози з боку Росії наразі не вплинули на їхню присутність у столиці.

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 жовтня речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував повідомлення про можливу підготовку західними країнами планів щодо перенесення посольств із Києва. За його словами, українське зовнішньополітичне відомство наразі не отримувало від іноземних дипломатичних представництв жодних звернень щодо можливої релокації.