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Головна Новини дня Рубіо: США прагнуть завершити війну, але прогресу наразі немає

Рубіо: США прагнуть завершити війну, але прогресу наразі немає

Ua ru
6 жовтня 2026 17:07
Рубіо: війна в Україні не наближається до завершення
Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Марко Рубіо заявив, що США хоче відігравати конструктивну роль у завершенні війни в Україні, однак наразі ситуація рухається не в цьому напрямку. Також Рубіо висловив жаль через велику кількість загиблих та зазначив, що Вашингтон стежить за тенденціями та зосереджений на завершенні конфлікту.

Про це на пресконфереції заявив державний секретар США Марко Рубіо, інформує Новини.LIVE.

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Рубіо про завершення війни в Україні

За словами Рубіо, Вашингтон стежить за розвитком подій в Україні та прагне сприяти завершенню війни.

"Ми чітко заявили, що якщо можемо відіграти роль у припиненні цієї війни, то хочемо відіграти конструктивну роль. Ми, очевидно, стежимо за тенденціями там і бачимо, що зараз вони рухаються не в цьому напрямку" — зазначив держсекретар США.

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Рубіо також наголосив, що США зосереджені на завершенні конфлікту та висловив жаль через велику кількість загиблих.

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Крім того, державний секретар США заявив, що членство України в НАТО наразі "не стоїть на порядку денному".

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Раніше Новини.LIVE писали, що Марко Рубіо, який прокоментував заяви російського Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони щодо безпеки іноземних посольств у Києві. Він зазначив, що США поки не планують евакуювати своє посольство з Києва попри заяви представників Росії про нібито небезпеку роботи іноземних дипломатичних місій в українській столиці.

Також Новини.LIVE писали, що Марко Рубіо заявив, що Україна та Росія висловили зацікавленість в енергетичному перемирʼї. Зокрема, за його словами, український лідер Володимир Зеленський зробив це публічно.

США переговори війна в Україні Марко Рубіо атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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