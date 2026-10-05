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Главная Новости дня Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на топливо

Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на топливо

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5 октября 2026 23:50
Трамп заявил, что цены на топливо выросли из-за ударов Украины по НПЗ России
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что цены на бензин в Соединенных Штатах Америки растут якобы из-за ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом фактор лично своей начатой войны против Ирана, и как следствия — блокировку Ормузкого пролива, он фактически отрицает.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его пост в Truth Social.

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Что сказал Трамп о росте цен на топливо

В своем посте Трамп объяснил американцами, что цены на бензин растут не из-за блокировки Ормузского пролива и войны на Ближнем Востоке. Вместо этого он вновь решил переложить вину на Украину, а также упомянул своих политических оппонентов.

Чтобы хоть как-то оправдать свою версию событий, Трамп добавил, что сейчас с Ближнего Востока выводиться "рекордные объемы нефти".

"Причиной роста цен на бензин является уже не Ормузский пролив, поскольку рекордные объемы нефти вывозятся оттуда почти ежедневно, а словосочетание "нефтеперерабатывающие заводы": российские заводы взрываются Украиной, а наши — закрывают демократы в "синих" штатах, таких как Калифорния", — написал Трамп.

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Как сообщали Новини.LIVE, в конце сентября президент США Дональд Трамп заявил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского снизить удары на российские НПЗ, и украинский лидер якобы согласился. Стоит отметить, что после этого около пяти дней публично не было новостей о том, что Украина вновь поразила НПЗ в России. При этом РФ параллельно массировано атаковала Украину реактивными дронами, в частности, Киев.

Также мы писали, что Трамп примет решение о введение "адских санкций" Грэма против Китая и Индии за закупку российской нефти в последний момент. В Минэнерго США объяснили, что до 18 октября президент должен взвесить все риски по поводу этих ограничений.

цены на топливо Дональд Трамп НПЗ Украина Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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