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Головна Новини дня Трамп знову звинуватив Україну у зростанні цін на паливо

Трамп знову звинуватив Україну у зростанні цін на паливо

Ua ru
5 жовтня 2026 23:50
Трамп заявив, що ціни на паливо зросли через удари України по нафтопереробних заводах Росії
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що ціни на бензин у Сполучених Штатах Америки зростають нібито через удари України по російських нафтопереробних заводах. При цьому він фактично заперечує, що причиною є саме війна, яку він сам розпочав проти Ірану, та, як наслідок, блокування Ормузької протоки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його допис у Truth Social.

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Що сказав Трамп про зростання цін на паливо

У своєму дописі Трамп пояснив американцям, що ціни на бензин зростають не через блокування Ормузької протоки та війну на Близькому Сході. Натомість він знову вирішив перекласти провину на Україну, а також згадав своїх політичних опонентів.

Щоб хоч якось виправдати свою версію подій, Трамп додав, що зараз із Близького Сходу вивозяться «рекордні обсяги нафти».

"Причиною зростання цін на бензин є вже не Ормузька протока, оскільки рекордні обсяги нафти вивозяться звідти майже щодня, а словосполучення «нафтопереробні заводи»: російські заводи підриває Україна, а наші — закривають демократи в "синіх" штатах, таких як Каліфорнія", — написав Трамп.

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Як повідомляли Новини.LIVE, наприкінці вересня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив президента України Володимира Зеленського зменшити удари по російських НПЗ, і український лідер нібито погодився. Варто зазначити, що після цього близько п’яти днів публічно не було новин про те, що Україна знову завдала удару по НПЗ у Росії. При цьому РФ паралельно масово атакувала Україну реактивними дронами, зокрема Київ.

Також ми писали, що Трамп ухвалить рішення про введення «пекельних санкцій» Грема проти Китаю та Індії за закупівлю російської нафти в останній момент. У Міненерго США пояснили, що до 18 жовтня президент має зважити всі ризики щодо цих обмежень.

ціни на паливо Дональд Трамп НПЗ Україна Росія
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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