Зеленский призвал Трампа усилить давление на Путина ради переговоров

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты и лично Дональд Трамп имеют возможности сделать больше, чтобы заставить Владимира Путина перейти к переговорам. Он считает, что давление европейских партнеров также может повлиять на Москву, однако для прекращения войны необходимы совместные и скоординированные действия союзников.

Об этом Президент Украины рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время посещения Прилук.

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Зеленский призвал усилить давление на Путина

По словам Зеленского, европейские страны могут помочь подтолкнуть Россию к переговорам, но Белый дом имеет больше возможностей для влияния на Москву.

Президент отдельно подчеркнул роль Трампа, который, по его словам, может и должен сделать больше для усиления давления на Путина.

Зеленский обратил внимание на то, что действия российской стороны сейчас свидетельствуют об обострении войны. Если бы Москва действительно была готова к переговорам, ее действия должны были бы быть направлены на деэскалацию ситуации.

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"Американцы могут сделать больше. Я считаю, что президент Трамп способен сделать больше. И, между нами говоря, он должен сделать больше, ведь мы несем огромные потери.

Если мы говорим о таких больших потерях, то должны прилагать еще больше усилий, чтобы уменьшить их количество и остановить эту войну", — сказал Зеленский.

Эд Милибенд и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В Британии поддержали позицию Украины

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд поддержал позицию украинского президента. Он подчеркнул, что Украина готова к безусловному прекращению огня и мирным переговорам, тогда как Путин сопротивляется таким шагам.

По словам Милибенда, международным партнерам необходимо усиливать давление на Москву. Именно совместное давление на Россию, по его мнению, способно приблизить прекращение войны и достижение мира.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о реакции Зеленского на слова Марко Рубио относительно сложности дипломатического завершения войны. Президент подчеркнул, что Украина не находится в безвыходной ситуации, и призвал партнеров прекратить экономическое сотрудничество с Россией.

Также Новини.LIVE сообщал о подготовке новых переговоров Украины с союзниками после российских ударов по десяти областям. Зеленский рассчитывает на конкретные договоренности относительно дополнительных средств ПВО и вооружения для боевой авиации.