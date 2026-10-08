Зеленский призвал Трампа усилить давление на Путина ради переговоров

Трамп может приложить больше усилий для оказания давления на Путина: Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты и лично Дональд Трамп имеют возможности сделать больше, чтобы заставить Владимира Путина перейти к переговорам. Он считает, что давление европейских партнеров также может повлиять на Москву, однако для прекращения войны необходимы совместные и скоординированные действия союзников.
Об этом Президент Украины рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время посещения Прилук.
Зеленский призвал усилить давление на Путина
По словам Зеленского, европейские страны могут помочь подтолкнуть Россию к переговорам, но Белый дом имеет больше возможностей для влияния на Москву.
Президент отдельно подчеркнул роль Трампа, который, по его словам, может и должен сделать больше для усиления давления на Путина.
Зеленский обратил внимание на то, что действия российской стороны сейчас свидетельствуют об обострении войны. Если бы Москва действительно была готова к переговорам, ее действия должны были бы быть направлены на деэскалацию ситуации.
Глава государства призвал партнеров Украины действовать сообща, чтобы сократить количество жертв и создать условия для завершения войны.
"Американцы могут сделать больше. Я считаю, что президент Трамп способен сделать больше. И, между нами говоря, он должен сделать больше, ведь мы несем огромные потери.
Если мы говорим о таких больших потерях, то должны прилагать еще больше усилий, чтобы уменьшить их количество и остановить эту войну", — сказал Зеленский.
В Британии поддержали позицию Украины
Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд поддержал позицию украинского президента. Он подчеркнул, что Украина готова к безусловному прекращению огня и мирным переговорам, тогда как Путин сопротивляется таким шагам.
По словам Милибенда, международным партнерам необходимо усиливать давление на Москву. Именно совместное давление на Россию, по его мнению, способно приблизить прекращение войны и достижение мира.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о реакции Зеленского на слова Марко Рубио относительно сложности дипломатического завершения войны. Президент подчеркнул, что Украина не находится в безвыходной ситуации, и призвал партнеров прекратить экономическое сотрудничество с Россией.
Также Новини.LIVE сообщал о подготовке новых переговоров Украины с союзниками после российских ударов по десяти областям. Зеленский рассчитывает на конкретные договоренности относительно дополнительных средств ПВО и вооружения для боевой авиации.