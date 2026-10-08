Зеленський закликав Трампа посилити тиск на Путіна заради переговорів

Президент України Володимир Зеленський в Прилуках. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати та особисто Дональд Трамп мають можливості зробити більше, щоб змусити Володимира Путіна перейти до переговорів. Він вважає, що тиск європейських партнерів також може вплинути на Москву, однак для припинення війни необхідні спільні та скоординовані дії союзників.

Про це Президент України розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час відвідування Прилук.

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Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Зеленський закликав посилити тиск на Путіна

За словами Зеленського, європейські країни можуть допомогти підштовхнути Росію до переговорів, але Білий дім має більше можливостей для впливу на Москву.

Президент окремо наголосив на ролі Трампа, який, за його словами, може і повинен зробити більше для посилення тиску на Путіна.

Зеленський звернув увагу на те, що дії російської сторони наразі свідчать про загострення війни. Якби Москва справді була готова до переговорів, її дії мали б бути спрямовані на деескалацію ситуації.

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"Американці можуть зробити більше. Я вважаю, що президент Трамп здатен зробити більше. І, між нами кажучи, він повинен зробити більше, адже ми зазнаємо величезних втрат.

Якщо ми говоримо про такі великі втрати, то маємо докладати ще більше зусиль, щоб зменшити їхню кількість і зупинити цю війну", — сказав Зеленський.

Ед Мілібенд та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У Британії підтримали позицію України

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд підтримав позицію українського президента. Він наголосив, що Україна готова до безумовного припинення вогню та мирних переговорів, тоді як Путін опирається таким крокам.

За словами Мілібенда, міжнародним партнерам необхідно посилювати тиск на Москву. Саме спільний тиск на Росію, на його думку, здатний наблизити припинення війни та досягнення миру.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про реакцію Зеленського на слова Марко Рубіо щодо складності дипломатичного завершення війни. Президент наголосив, що Україна не перебуває у безвихідній ситуації, та закликав партнерів припинити економічну співпрацю з Росією.

Також Новини.LIVE повідомляв про підготовку нових переговорів України із союзниками після російських ударів по десяти областях. Зеленський розраховує на конкретні домовленості щодо додаткових засобів ППО та озброєння для бойової авіації.