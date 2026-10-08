Зашийте Росії рота: Зеленський відповів на слова Рубіо про війну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не перебуває у дипломатичному глухому куті, попри заяву держсекретаря США Марко Рубіо про складність дипломатичного завершення війни. Глава держави наголосив, що для зміни ситуації необхідно посилити економічний і військовий тиск на Росію.

Про це Зеленський розгорнуто відповів на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Зеленський не погодився заявою Рубіо про "глухий кут"

Журналістка Новини.LIVE Галини Остаповець попросила українського лідера прокоментувати нещодавню заяву Марко Рубіо про "стратегічний кут" у російсько-українській війні та про неможливість завершити її дипломатичним шляхом.

Президент емоційно зазначив, що протягом довгого часу вже неодноразово звучали заяви про нібито безвихідні ситуації та складні дипломатичні обставини. Водночас він вважає, що Україна не вважає себе загнаною в дипломатичний кут.

"Ми чули про дуже багато різних моментів під час цієї війни. Дуже багато безвихідних ситуацій, складних кутів тощо. Ми самі себе, люди, лідери, політики, самі себе заганяють в кут. Навіть в перший день війни ми не були в куті. Тому що одна людина спробувала загнати цілий народ у глухий кут. І народ повстав і захищав свою державу. Ми не дали це зробити росіянам", — відповів Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що нинішню ситуацію не можна пояснювати лише дипломатичними складнощами, якщо паралельно з Росією продовжують обговорювати майбутні економічні проєкти. Президент заявив, що одним із ключових кроків має стати посилення санкційного тиску на РФ, зокрема обмеження її можливостей отримувати технології та виробляти зброю. А також нагадав про необхідність допомоги Україні посилити контроль над повітряним простором.

"Ми не в дипломатичному куті. Закрийте йому всю економіку. Зашийте Росії рота. Не годуйте їх своїми продажами. Просто накладіть санкції на їх зброю. Відкрийте Старлінк. Нам, для України", — заявив глава держави.

Зеленський вважає, що посилення української протиповітряної оборони та можливостей контролювати небо може створити умови, за яких російське керівництво буде змушене повернутися до переговорів.

"Просто контролювати небо для того, щоб захистити себе. Ми говоримо про захист. У США це є, для них це нічого не варто. Нічого не варто допомогти Україні. І я відверто говорю", — сказав президент.

Зеленський: Китай передає свої розробки Росії

Володимир Зеленський також звернув увагу на розвиток Китаєм власних супутникових технологій, які можуть стати альтернативою Starlink. Він заявив, що китайська сторона наближається до створення власної системи, яку згодом може передати Росії.

"А ми чекаємо, коли у китайців буде цей аналіз, і вони передадуть російському. Ну така де тут правда, де тут чесність? Де все це? Який кут? Ну який кут? Це не кут. Це називається небажаність", — підсумував президент України.

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