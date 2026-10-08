Зеленський про наслідки ударів по 10 областях та загиблих у Прилуках

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України/president.gov.ua

У Прилуках завершили рятувальні роботи на місці зруйнованої ракетою п'ятиповерхівки. За останніми даними там загинули 22 людини, серед яких п'ятеро дітей. Тим часом російські війська атакували ще десять областей, поціливши в зупинку в Краматорську та оселі в Києві. Президент України Володимир Зеленський анонсував термінові переговори щодо постачання систем ППО.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на заяву глави держави.

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Зеленський анонсував нові переговори про ППО

Володимир Зеленський підвтердив, що на Чернігівщині надзвичайники повністю закінчили розбирати завали зруйнованого ракетою житлового будинку в Прилуках. Кількість загиблих у зруйнованій п'ятиповерхівці досягла 22 осіб, серед яких виявили тіла п'ятьох дітей. Ще 54 мешканці зазнали поранень, зокрема семеро неповнолітніх.

Що залишилось від будинку в Прилуках після влучання. Фото: ДСНС Чернігівщини

Завершені розбори завалів в Прилуках. Фото: ДСНС Чернігівщини

На місці влучання безперервно працювали понад 500 співробітників екстрених служб, завдяки яким із-під бетонних уламків від учорашнього дня вдалося врятувати живими 15 людей, серед них п’ятирічну дитину.

Серія атак на Краматорськ, Київ та регіони

Одразу після удару по Прилуках російські війська завдали ударів по цивільних об'єктах у десяти українських областях. Зранку окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на зупинку громадського транспорту в Краматорську, вбивши 12 цивільних. Увечері під вогонь потрапила столиця, де влучання по багатоквартирній оселі забрало життя двох людей, ще четверо жителів дістали травми, серед постраждалих двоє дітей. Крім того, на Одещині ворожий дрон уразив притулок для тварин, а в низці областей зафіксовано нові пошкодження енергетичної інфраструктури.

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Вимоги щодо переговорів та постачання ППО

Президент України висловив співчуття родинам і близьким загиблих, закликавши світову спільноту переходити від слів солідарності до реальних постачань важкого озброєння.

"Вдячний партнерам, які не промовчали вчора про ці російські злочини. Але важливо, щоб підтримка на словах набувала конкретних форм у нових оборонних пакетах для українського захисту. Постачання антибалістики, амуніції до нашої бойової авіації, інвестиції в перехоплювачі – все це фактично працює на збереження життів щодня", — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що найближчими днями заплановані відповідальні зустрічі із союзниками задля захисту України.

"Сьогодні та завтра будуть важливі переговори з партнерами. Розраховуємо, що вони дадуть конкретний результат для посилення нашого захисту", — повідомив президент.

Новини.LIVE повідомляли, що 8 жовтня в Україні у низці областей діють погодинні графіки відключень електрики обсягом до трьох черг, а також ліміти для підприємств, а через падіння напруги у високовольтних лініях Київ та Київщину перевели на аварійні відключення. Одночасно ще чотири регіони знеструмлені внаслідок прямих ударів по мережах.

Також росіяни обстріляли Харків і понад десяток населених пунктів Харківської області, поціливши по об'єкту критичної інфраструктури в Лозівській громаді. Є постраждалі цивільні, зруйновані житлові будинки, лінії електропередач та залізничні колії.

У Рязанській області РФ нічна атака на промисловий комплекс у місті Сасово порушила роботу сервісів Yandex Cloud. Удар зачепив локацію, де базуються дата-центри хмарної платформи та верстатобудівний завод "Саста", що постачає високоточне обладнання російським військовим підприємствам і структурам "Роскосмосу".