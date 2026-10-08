Атака на завод Саста та дата-центр Яндекса в Рязанській області

Пожежа в Росії 8 жовтня. Фото: соцмережі/ t.me

В Росії нічна атака 8 жовтня на Рязанську область паралізувала роботу платформи Yandex Cloud. Причиною став удар по промисловому майданчику, де розміщені сервери ІТ-гіганта та завод "Саста", який виробляє високоточні верстати для підприємств оборонного комплексу та "Роскосмосу".

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані з соцмереж, куди росіяни масово публікували фото та відео прильотів по об'єкту.

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Збій у роботі Yandex Cloud

Внаслідок ураження промислової зони в місті Сасово Рязанської області виникли серйозні перебої з електропостачанням. Втрата енергії миттєво вдарила по інфраструктурі розташованого там дата-центру "Яндекс ДЦ Сасово", чия заявлена потужність становить до 12 МВт.

Скарги на перебої. Фото: скриншот

Користувачі почали масово скаржитися на падіння хмарної платформи Yandex Cloud. Перші фіксації технічних проблем у зоні доступності ru-central1-b відбулися о 1:31 ночі.

Скарги користувачів. Фото: скриншот

Вже через сорок хвилин команда компанії визнала масштабний збій, констатувавши, що "ситуація поки що не стабілізувалася".

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Перелік послуг та сервісів, які перестали працювати. Фото: скриншот

Згодом технічна підтримка оприлюднила значний перелік сервісів, які перестали працювати. Глобальні проблеми зачепили сервіси з штучного інтелекту, хмарні послуги, бази даних, Kubernetes, обчислювальні потужності та масиви зберігання інформації.

Наслідки інциденту для серверів

Близько 04:00 ранку "Яндекс" опублікував одразу два повідомлення з поясненням ситуації, визнавши наявність критичних проблем із живленням після новин про пожежу.

Фахівці Yandex Cloud запевнили, що продовжують працювати над усуненням наслідків атаки та регулярно інформуватимуть клієнтів про хід відновлення мереж. Водночас вони попередили користувачів, що їм краще перенести навантаження в інші зони доступності.

Знеструмлений об'єкт має величезне значення для російського ІТ-ринку. Ще у 2022 році губернатор Рязанської області Павло Малков після особистого візиту до Сасово називав його "вкрай перспективним високотехнологічним підприємством". Посадовець підкреслював, що саме на цьому майданчику функціонують десятки тисяч серверів для оперативної обробки запитів.

Удар по підприємству російського ВПК

Та на тій самій атакованій території, окрім серверних потужностей, розміщується ще й великий верстатобудівний завод "Саста". Підприємство офіційно перебуває в реєстрі організацій російського оборонно-промислового комплексу.

Завод "Саста" з супутникового знімка. Фото: скриншот

Його ключова спеціалізація базується на створенні важкого промислового обладнання та високоточних металообробних верстатів із числовим програмним керуванням, включно з токарно-фрезерними комплексами та п’ятиосьовими обробними центрами.

Це устаткування Росія активно використовує для виготовлення високоточних деталей в авіакосмічній та військовій промисловості. Серед головних замовників "Састи" фігурують стратегічні підприємства агресора, корпорації "Роскосмос" та "Тактичне ракетне озброєння".

Новини.LIVE інформували, що в тилу РФ тривають удари по стратегічній інфраструктурі. У ніч проти 3 жовтня безпілотники атакували дронопорт "Цимбулова" в Орловській області. Це ключова база запуску ворожих БпЛА, де спалахнула масштабна пожежа. Раніше, 2 жовтня, у Самарській області спалахнула лінійна виробничо-диспетчерська станція магістральних нафтопроводів, що призвело до серії блекаутів у Сизранському районі.

Також в Росії, в Іркутській області, нещодавно зафіксували спалах чуми після смерті 28-річної співробітниці місцевого протичумного інституту, яку госпіталізували з тяжкою пневмонією.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон наразі не вбачає тут ознак застосування біологічної зброї, спираючись на запевнення Москви про контроль над ситуацією. Український Центр громадського здоров'я також моніторить інцидент, де заявили, що загроза спалаху чуми для України мінімальна.