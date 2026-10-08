Атака на завод «Саста» и дата-центр «Яндекса» в Рязанской области

Пожар в России 8 октября. Фото: соцсети/ t.me

В России ночная атака 8 октября на Рязанскую область парализовала работу платформы Yandex Cloud. Причиной стал удар по промышленной площадке, где размещены серверы ИТ-гиганта и завод "Саста", производящий высокоточные станки для предприятий оборонного комплекса и «Роскосмоса».

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные из соцсетей, где россияне массово публиковали фото и видео ударов по объекту.

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Сбой в работе Yandex Cloud

В результате поражения промышленной зоны в городе Сасово Рязанской области возникли серьезные перебои с электроснабжением. Отключение электроэнергии мгновенно ударило по инфраструктуре расположенного там дата-центра "Яндекс ДЦ Сасово", заявленная мощность которого составляет до 12 МВт.

Жалобы на перебои. Фото: скриншот

Пользователи начали массово жаловаться на сбои в работе облачной платформы Yandex Cloud. Первые сообщения о технических проблемах в зоне доступности ru-central1-b поступили в 1:31 ночи.

Жалобы пользователей. Фото: скриншот

Уже через сорок минут команда компании признала масштабный сбой, констатировав, что "ситуация пока не стабилизировалась".

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Перечень услуг и сервисов, которые перестали работать. Фото: скриншот

Впоследствии служба технической поддержки обнародовала обширный перечень сервисов, которые перестали работать. Глобальные проблемы затронули сервисы искусственного интеллекта, облачные услуги, базы данных, Kubernetes, вычислительные мощности и массивы хранения информации.

Последствия инцидента для серверов

Около 04:00 утра "Яндекс" опубликовал сразу два сообщения с объяснением ситуации, признав наличие критических проблем с электропитанием после новостей о пожаре.

Специалисты Yandex Cloud заверили, что продолжают работать над устранением последствий атаки и будут регулярно информировать клиентов о ходе восстановления сетей. В то же время они предупредили пользователей, что им лучше перенести нагрузку в другие зоны доступности.

Объект, лишившийся электроснабжения, имеет огромное значение для российского ИТ-рынка. Еще в 2022 году губернатор Рязанской области Павел Малков после личного визита в Сасово называл его «крайне перспективным высокотехнологичным предприятием». Чиновник подчеркивал, что именно на этой площадке функционируют десятки тысяч серверов для оперативной обработки запросов.

Удар по предприятию российского ВПК

Но на той же самой атакованной территории, помимо серверных мощностей, располагается ещё и крупный станкостроительный завод "Саста". Предприятие официально числится в реестре организаций российского оборонно-промышленного комплекса.

Завод «Саста» на спутниковом снимке. Фото: скриншот

Его ключевая специализация основана на производстве тяжелого промышленного оборудования и высокоточных металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением, включая токарно-фрезерные комплексы и пятиосевые обрабатывающие центры.

Это оборудование Россия активно использует для изготовления высокоточных деталей в авиакосмической и военной промышленности. Среди главных заказчиков "Састы" фигурируют стратегические предприятия агрессора, корпорации "Роскосмос" и "Тактическое ракетное вооружение".

Новнии.LIVE сообщали, что в тылу РФ продолжаются удары по стратегической инфраструктуре. В ночь на 3 октября беспилотники атаковали дронопорт "Цимбулова" в Орловской области. Это ключевая база запуска вражеских БПЛА, где вспыхнул масштабный пожар. Ранее, 2 октября, в Самарской области загорелась линейная производственно-диспетчерская станция магистральных нефтепроводов, что привело к серии отключений электроэнергии в Сизранском районе.

Также в России, в Иркутской области, недавно зафиксировали вспышку чумы после смерти 28-летней сотрудницы местного противочумного института, которую госпитализировали с тяжелой пневмонией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не видит здесь признаков применения биологического оружия, опираясь на заверения Москвы о контроле над ситуацией. Украинский Центр общественного здоровья также отслеживает этот инцидент и заявил, что угроза вспышки чумы для Украины минимальна.