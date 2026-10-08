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Головна Новини дня У Прилуках триває розбір завалів: 22 людини загинули

У Прилуках триває розбір завалів: 22 людини загинули

Ua ru
8 жовтня 2026 07:58
У Прилуках триває розбір завалів після удару: 22 людини загинули
Рятувально-пошукова операція в Прилуках. Фото: ДСНС Чернігівщини

У Прилуках Чернігівської області всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи на місці жорстокого російського удару 7 жовтня. Наразі підтверджено загибель 22 людей, серед них п’ятеро дітей, ще 54 людини отримали травми, зокрема семеро дітей. Під час операції рятувальники врятували 15 людей, серед них одну дитину.

Про це повідомили у ДСНС України, передає Новини.LIVE.

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Рятувальники продовжують розбирати завали в Прилуках

Росія завдавала жорстокого удару по Прилуках Чернігівської області у середу, 7 жовтня. Повідомляється, що надзвичайники всю ніч проводили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання. Під час операції їм вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину.

Станом на ранок 8 жовтня відомо про 22 загиблих. Серед них — п’ятеро дітей. Ще 54 людини постраждали внаслідок удару, зокрема семеро дітей.

"Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції", — пишуть в ДСНС.

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Новини.LIVE писали, що за даними слідства Чернігівської області, російські війська завдали удару по місту саме крилатими ракетами. Одна з них влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, унаслідок чого були зруйновані два під’їзди багатоквартирної будівлі.

Ми інформували, що одна з волонтерок у коментарі фотокореспонденту Новини.LIVE розповіла про роботу на місці жахливого російського удару. Вона поділилась своїми думками, що для неї найважчим моментом стало усвідомлення того, що під час робіт із-під уламків почали діставати людей.

ДСНС Чернігівська область обстріли атака ракетний удар Прилуки
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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