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Главная Новости дня В Прилуках продолжается расчистка завалов: 22 человека погибли

В Прилуках продолжается расчистка завалов: 22 человека погибли

Ua ru
8 октября 2026 07:58
В Прилуках продолжается разбор завалов после удара: 22 человека погибли
Спасательно-поисковая операция в Прилуках. Фото: ГСЧС Черниговской области

В Прилуках Черниговской области всю ночь продолжались поисково-спасательные работы на месте жестокого российского удара 7 октября. На данный момент подтверждена гибель 22 человек, в том числе пяти детей; ещё 54 человека получили травмы, в том числе семеро детей. В ходе операции спасатели спасли 15 человек, в том числе одного ребенка.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

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Спасатели продолжают расчищать завалы в Прилуках

Россия нанесла жестокий удар по Прилукам Черниговской области в среду, 7 октября. Сообщается, что спасатели всю ночь проводили поисково-спасательные работы на месте попадания. В ходе операции им удалось спасти 15 человек, в том числе одного ребенка.

По состоянию на утро 8 октября известно о 22 погибших. Среди них — пятеро детей. Еще 54 человека пострадали в результате удара, в том числе семеро детей.

"В настоящее время спасатели продолжают расчищать завалы и демонтировать разрушенные конструкции", — сообщают в ГСЧС.

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Новини.LIVE сообщали, что, по данным следствия Черниговской области, российские войска нанесли удар по городу именно крылатыми ракетами. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего были разрушены два подъезда многоквартирного здания.

Мы сообщали, что одна из волонтерок в комментарии фотокорреспонденту Новини.LIVE рассказала о работе на месте ужасного российского удара. Она поделилась своими мыслями, что для неё самым тяжёлым моментом стало осознание того, что во время работ из-под обломков начали извлекать людей.

ГСЧС Черниговская область обстрелы атака ракетный удар Прилуки
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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