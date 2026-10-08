Російські війська обстріляли Краматорськ: згоріла маршрутка з людьми

Росія вдарила по Краматорську: 12 людей загинуло, є поранені
Ua ru
8 жовтня 2026 11:15
Рятувальники гасять маршрутку в Донецькій області після атаки РФ. Фото: ДСНС України/dsns.gov.ua
Російська армія завдала смертоносного удару по Краматорську на Донеччині зранку, 8 жовтня. Станом на 11:00 кількість жертв ворожої атаки сягнула 12 людей, ще 13 жителів дістали важкі поранення. На місці влучання згоріла маршрутка. Влада закликає цивільне населення терміново виїжджати з області у більш безпечні регіони.
Новина доповнюється...
Реклама
Читайте також: