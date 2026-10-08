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Головна Новини дня Росія вдарила по Краматорську: 12 людей загинуло, є поранені

Росія вдарила по Краматорську: 12 людей загинуло, є поранені

Ua ru
8 жовтня 2026 11:15
Російські війська обстріляли Краматорськ: згоріла маршрутка з людьми
Рятувальники гасять маршрутку в Донецькій області після атаки РФ. Фото: ДСНС України/dsns.gov.ua

Російська армія завдала смертоносного удару по Краматорську на Донеччині зранку, 8 жовтня. Станом на 11:00 кількість жертв ворожої атаки сягнула 12 людей, ще 13 жителів дістали важкі поранення. На місці влучання згоріла маршрутка. Влада закликає цивільне населення терміново виїжджати з області у більш безпечні регіони.

Новина доповнюється...

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Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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