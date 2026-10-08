Российские войска обстреляли Краматорск: сгорела маршрутка с людьми

Спасатели тушат маршрутку в Донецкой области после атаки со стороны РФ. Фото: ГСЧС Украины/dsns.gov.ua

Российская армия нанесла смертоносный удар по Краматорску в Донецкой области утром 8 октября. По состоянию на 11:00 число жертв вражеской атаки достигло 12 человек, еще 13 жителей получили тяжелые ранения. На месте попадания сгорела маршрутка. Власти призывают гражданское население срочно покинуть область и направиться в более безопасные регионы.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает Новини.LIVE.

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В Краматорске погибли 12 человек в результате обстрелов российских войск

Местные власти выразили глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших жителей Краматорска, осудив очередной акт террора со стороны оккупационных войск.

Последствия обстрелов в Краматорске 8 октября. Фото: Донецкая ОГА

Полностью сгоревшая маршрутка. Фото: Донецкая ОГА

Сгоревшая маршрутка. Фото: Донецкая ОГА

"12 жизней, которые Россия унесла в одно мгновение. Это не «последствия войны» и не сухая статистика. Это люди, которых убила российская армия. Россия приходит на украинскую землю со смертью", — подчеркнули в заявлении.

Из-за постоянной угрозы новых вражеских атак граждан, которые до сих пор находятся на территории Донецкой области, в очередной раз призвали немедленно выехать в более безопасные регионы Украины. Для организации выезда гражданского населения действуют специальные горячие линии по номерам: 0-800-500-121 и +380730500121. Кроме того, для эвакуации тяжелобольных людей, а также лиц с инвалидностью действует номер 0800332614.

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Ранее Вадим Филашкин сообщал, что Краматорский район подвергся многочисленным обстрелам, которые привели к жертвам и значительным материальным разрушениям в жилом секторе и на объектах инфраструктуры.

В самом Краматорске рано утром в результате обстрела получил травму один местный житель, осколками были повреждены три автомобиля. Еще один человек оказался в больнице после ударов по Дружковке. В Золотых Прудах также пострадал человек, а огонь противника разрушил частный дом, легковой автомобиль и грузовик.

Разрушения зафиксировали и в других селах, в частности, в Новостепановке и Петровке Первой: снаряды повредили по одному частному дому, в Александровке пострадали два административных здания, а в Сергеевке Андреевской общины под ударом оказались сразу семь жилых домов.

В Славянске в результате вражеского обстрела один человек погиб, а ещё трое получили ранения различной степени тяжести. Взрывы в городе повредили многоквартирный дом, административное здание, автозаправочную станцию, мастерскую по техническому обслуживанию автомобилей и магазин. Также повреждения получили легковой автомобиль и пассажирский автобус.

Новини.LIVE сообщали, что в Прилуках Черниговской области всю ночь расчищали завалы после массированного российского удара 7 октября. На данный момент подтверждена гибель 22 человек, среди которых пятеро детей, ещё 54 человека получили ранения, в том числе семеро детей. Спасателям удалось извлечь из-под обломков живыми 15 человек, в том числе одного ребенка. Работы продолжаются до сих пор.

Параллельно армия РФ нанесла удары по Харькову и 11 населенным пунктам Харьковской области. В Лозовской общине зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры, есть пострадавшие среди гражданского населения, а также значительные разрушения жилых домов, электросетей, автомобилей и железнодорожных путей.