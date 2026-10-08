Зеленский о последствиях ударов по 10 областям и погибших в Прилуках

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины/president.gov.ua

В Прилуках завершили спасательные работы на месте пятиэтажного дома, разрушенного ракетой. По последним данным, там погибли 22 человека, в том числе пятеро детей. Тем временем российские войска атаковали ещё десять областей, поразив автобусную остановку в Краматорске и жилые дома в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал срочные переговоры о поставках систем ПВО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы государства.

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Зеленский анонсировал новые переговоры о ПВО

Владимир Зеленский подтвердил, что в Черниговской области спасатели полностью завершили разборку завалов разрушенного ракетой жилого дома в Прилуках. Число погибших в разрушенном пятиэтажном доме достигло 22 человек, среди которых обнаружили тела пяти детей. Еще 54 жителя получили ранения, в том числе семеро несовершеннолетних.

Что осталось от дома в Прилуках после попадания ракеты. Фото: ГСЧС Черниговской области

Завершены разборки завалов в Прилуках. Фото: ГСЧС Черниговской области

На месте попадания непрерывно работали более 500 сотрудников экстренных служб, благодаря которым с вчерашнего дня из-под бетонных обломков удалось спасти 15 человек, в том числе пятилетнего ребенка.

Серия атак на Краматорск, Киев и регионы

Сразу после удара по Прилукам российские войска нанесли удары по гражданским объектам в десяти украинских областях. Утром оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на остановку общественного транспорта в Краматорске, убив 12 мирных жителей. Вечером под обстрел попала столица, где попадание в многоквартирный дом унесло жизни двух человек, ещё четверо жителей получили травмы, среди пострадавших — двое детей. Кроме того, в Одесской области вражеский дрон поразил приют для животных, а в ряде областей зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры.

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Требования относительно переговоров и поставок ПВО

Президент Украины выразил соболезнования семьям и близким погибших, призвав мировое сообщество переходить от слов солидарности к реальным поставкам тяжелого вооружения.

"Благодарен партнерам, которые вчера не промолчали об этих российских преступлениях. Но важно, чтобы поддержка на словах обретала конкретные формы в новых оборонных пакетах для защиты Украины. Поставки средств противоракетной обороны, боеприпасов для нашей боевой авиации, инвестиции в перехватчики — все это фактически ежедневно спасает жизни", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что в ближайшие дни запланированы важные встречи с союзниками для защиты Украины.

"Сегодня и завтра состоятся важные переговоры с партнерами. Рассчитываем, что они принесут конкретный результат для укрепления нашей обороны", — сообщил президент.

Новини.LIVE сообщал, что 8 октября в Украине в ряде областей действуют почасовые графики отключений электричества в объеме до трех очередей, а также лимиты для предприятий, а из-за падения напряжения в высоковольтных линиях Киев и Киевскую область перевели на аварийные отключения. Одновременно ещё четыре региона остались без электричества в результате прямых ударов по сетям.

Также россияне обстреляли Харьков и более десятка населенных пунктов Харьковской области, поразив объект критической инфраструктуры в Лозовской общине. Есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушены жилые дома, линии электропередач и железнодорожные пути.

В Рязанской области РФ ночная атака на промышленный комплекс в городе Сасово нарушила работу сервисов Yandex Cloud. Удар задел объект, где базируются дата-центры облачной платформы и станкостроительный завод "Саста", поставляющий высокоточное оборудование российским военным предприятиям и структурам «Роскосмоса».