Чому почалися відключення саітла в Україні: наслідки атак РФ у чотирьох областях

Перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов. Фото: Міненерго України

У четвер, 8 жовтня, в частині областей України запровадили погодинні відключення світла до трьох черг та обмеження для бізнесу. Через падіння напруги у високовольтній мережі в Києві та на Київщині ввели аварійні знеструмлення, а в чотирьох регіонах люди не мають електроенергії внаслідок російських атак.

Таку інформацію на брифінгу надав перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов, цитує Новини.LIVE.

Реклама

Аварійні знеструмлення у столиці та області

Київ та прилеглі райони Київської області вранці 8 жовтня перейшли в режим екстрених обмежень електропостачання. Причиною термінових заходів стало пошкодження обладнання російськими ударами та різке падіння рівня напруги у високовольтній мережі.

Через нестабільність системи енергетики були змушені скасувати раніше оприлюднені погодинні графіки відключень світла для регіону, тому наразі вони не діють. Як повідомив під час брифінгу перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, повернення до прогнозованих погодинних графіків можливе лише після того, як фахівці повністю стабілізують робочі параметри мережі.

В Україні частково діють графіки відключення світла

Також Артем Некрасов пояснив, що проблем з генерацією електроенергії немає. Але внаслідок постійних атак об'єднана енергосистема країни втратила технічну можливість повноцінно передавати необхідні обсяги електрики через пошкоджені магістралі.

Читайте також:

Щоб захистити мережу від критичного перевантаження та запобігти системним аваріям, диспетчери запровадили примусові ліміти потужності для комерційного сектору та промислових підприємств. Одночасно в низці областей протягом дня застосовують графіки погодинних знеструмлень для всіх категорій споживачів, де обсяг обмежень сягає трьох черг. Інформацію про актуальні черги та терміни відключень публікують на сайтах і сторінках регіональних операторів систем розподілу.

Знеструмлення через обстріли в Україні

Без світла наразі залишаються споживачі в окремих районах Донецької, Харківської, Сумської та Запорізької областей. Аварійно-відновлювальні бригади беруться до ремонту мереж одразу, щойно це дозволяє безпекова ситуація.

Енергетики також закликають населення не користуватися кількома потужними електроприладами одночасно у пікові періоди доби, оскільки зниження навантаження безпосередньо впливає на скорочення тривалості відключень.

Новини.LIVE інформували, що у профільному комітеті Верховної Ради заявили, що відключень світла по 16 годин узимку бути не повинно. За словами нардепа Сергія Нагорняка, нинішні перебої спричинені не дефіцитом генерації, а терміновими аварійними ремонтами мереж та облаштуванням захисних укриттів для енергооб'єктів.

Попри це ризики перед початком опалювального сезону зростають. Закордонні медіа повідомили, що Україна передала партнерам перехоплений стратегічний план РФ. Кремль планує удари по інфраструктурі тепла, води та світла, для чого може використати до тисячі ракет, безпілотників і керованих авіабомб.