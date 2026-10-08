Почему в Украине начались отключения интернета: последствия атак РФ в четырёх областях

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов. Фото: Минэнерго Украины

В четверг, 8 октября, в некоторых областях Украины ввели почасовые отключения электроэнергии в три этапа и ограничения для бизнеса. Из-за падения напряжения в высоковольтной сети в Киеве и Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии, а в четырех регионах люди остались без электричества в результате российских атак.

Такую информацию на брифинге сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, цитирует Новини.LIVE.

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Аварийные отключения электроэнергии в столице и области

Киев и прилегающие районы Киевской области утром 8 октября перешли в режим экстренных ограничений электроснабжения. Причиной срочных мер стало повреждение оборудования в результате российских ударов и резкое падение уровня напряжения в высоковольтной сети.

Из-за нестабильности системы энергетики были вынуждены отменить ранее обнародованные почасовые графики отключений света для региона, поэтому в настоящее время они не действуют. Как сообщил во время брифинга первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов, возвращение к прогнозируемым почасовым графикам возможно только после того, как специалисты полностью стабилизируют рабочие параметры сети.

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В Украине частично действуют графики отключения света

Также Артем Некрасов пояснил, что проблем с выработкой электроэнергии нет. Однако в результате постоянных атак объединенная энергосистема страны утратила техническую возможность полноценно передавать необходимые объемы электроэнергии через поврежденные магистрали.

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Чтобы защитить сеть от критической перегрузки и предотвратить системные аварии, диспетчеры ввели принудительные лимиты мощности для коммерческого сектора и промышленных предприятий. Одновременно в ряде областей в течение дня применяются графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей, причем количество ограничительных очередей достигает трёх. Информация об актуальных очередях и сроках отключений публикуется на сайтах и страницах региональных операторов систем распределения.

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Отключения электроэнергии из-за обстрелов в Украине

Без света в настоящее время остаются потребители в отдельных районах Донецкой, Харьковской, Сумской и Запорожской областей. Аварийно-восстановительные бригады приступают к ремонту сетей сразу же, как только это позволяет ситуация с безопасностью.

Энергетики также призывают население не использовать несколько мощных электроприборов одновременно в пиковые периоды суток, поскольку снижение нагрузки напрямую влияет на сокращение продолжительности отключений.

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Новини.LIVE сообщали, что в профильном комитете Верховной Рады заявили, что отключений света по 16 часов зимой быть не должно. По словам народного депутата Сергея Нагорняка, нынешние перебои вызваны не дефицитом генерации, а срочными аварийными ремонтами сетей и обустройством защитных укрытий для энергообъектов.

Несмотря на это, риски перед началом отопительного сезона растут. Зарубежные СМИ сообщили, что Украина передала партнерам перехваченный стратегический план РФ. Кремль планирует нанести удары по инфраструктуре тепло-, водо- и электроснабжения, для чего может задействовать до тысячи ракет, беспилотников и управляемых авиабомб.