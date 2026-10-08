Відключень по 16 годин не буде: у Раді дали прогноз на зиму 2026

Вечірнє місто без освітлення. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат та член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк наголосив, що нинішні обмеження з електроенергією переважно пов’язані з аварійними ремонтами та роботами із захисту енергетичної інфраструктури. Це не свідчить про дефіцит генерації, навпаки, спостерігається профіцит.

Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу", передає Новини.LIVE.

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Чому електроенергію вимикають ще до зими

Наразі в Україні вже застосовуються графіки відключень світла. Сергій Нагорняк прояснив ситуацію та наголосив в інтерв'ю, що наразі в українській енергосистемі є певний профіцит генерації. Однією з причин він назвав скорочення споживання електроенергії промисловими підприємствами, зокрема через російські удари по металургійних та інших виробничих об’єктах.

"Суттєво впало споживання електроенергії через удари по нашій металургії. Тобто зменшилося споживання саме промисловості. І на сьогоднішній день ми маємо навіть певний профіцит генерації. Тобто дефіциту генерації в енергосистемі немає. І ми мали можливість і в липні, і в серпні експортувати електричної енергії до ЄС більше, ніж в деякі години наші українські трейдери купували її в ЄС. Тобто наш баланс вироблення і споживання зараз змістився у бік вироблення. Ми більше виробляємо, ніж споживаємо", — розповів нардеп.

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Він поділився інформацією, що частину обмежень по електроенергії запроваджують для проведення термінових ремонтів ліній електропередачі та опор, які зазнали пошкоджень або можуть стати цілями для російських атак. І це є головною причиною відключень. Для проведення будівельно-монтажних робіт окремі трансформатори доводиться тимчасово виводити з експлуатації.

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"Ми проводимо завершення робіт на підстанціях "Укренерго" з облаштування антидронового захисту на залізобетонних саркофагах, які оберігають трансформатори великої потужності від таких ударів. А для того, щоб завершити будівництво антидронової сітки, потрібно вимикати трансформатор", — пояснив Сергій Нагорняк.

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Якими можуть бути відключення взимку

На питання журналістки про тривалість зимових відключень Сергій Нагорняк не відповів, за його словами, робити такі прогнози зараз некоректно, оскільки ситуація в енергосистемі залежатиме від низки факторів. Водночас узимку споживання електроенергії традиційно зростає через використання електрообігрівачів, а виробництво сонячних електростанцій зменшується. Це може вплинути на баланс генерації та споживання.

"Тобто це технічні відключення, які не означають дефіциту в енергосистемі. І я так думаю, що у нас є всі шанси не мати в осінньо-зимовий період дефіциту генерації електричної енергії", — висловив свою думку народний депутат.

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Новини.LIVE писали, що енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в прямому ефірі Ранок.LIVE закликав українців після 15:00 за можливості не користуватися ліфтами через ризик раптових відключень електроенергії. Така обережність допоможе уникнути блокування людей у ліфтових кабінах.

Ми інформували, що він наголосив — у зимовий період українці можуть зіткнутися з масштабними обмеженнями електропостачання. Такі графіки відключень можуть діяти щодня та тривати щонайменше шість годин. Найбільші ризики таких обмежень традиційно стосуються Києва та прифронтових областей.