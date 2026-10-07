Щонайменше 6 годин без світла: прогноз щодо знеструмлень взимку

Знеструмлений Київ. Фото: Новини.LIVE

Взимку українці можуть стикатися з щоденними відключеннями електроенергії тривалістю щонайменше шість годин на добу. Найбільше обмеження можуть зачепити Київ та прифронтові регіони, а дефіцит потужностей планують компенсувати імпортом та обмеженнями для великого бізнесу.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

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Відключення можуть тривати щонайменше шість годин

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв в прямому ефірі Ранок.LIVE спрогнозував ситуацію з електроенергією взимку. За його словами, протягом зимового періоду побутові споживачі можуть зіткнутися з масовими обмеженнями електропостачання. Йдеться про можливі щоденні графіки відключень тривалістю мінімум шість годин.

Експерт зазначив, що найбільше такі обмеження можуть позначитися на столиці та прифронтових регіонах.

"При середньодобових температурах, це ранкові години, якщо не буде суттєвих обстрілів нашої енергосистеми, це буде на рівні 2-3 черги ранкові години до 2 годин, і від 3 до 4 годин це будуть до 4 черг одночасно в вечірні години. В першу чергу, це буде стосуватися Києва і Київської області, а також прифронтових громад, зокрема, Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, Київської й Дніпропетровської області, і двох прифронтових областей, це Сумська і Чернігівська області. Тому графіки будуть, треба до цього звикати", — сказав в ефірі експерт.

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Для компенсації нестачі електроенергії Україна буде змушена використовувати імпорт із сусідніх країн. Водночас обмеження енергопостачання можуть застосовувати для великих підприємств.

"В першу чергу буде покриватися дефіцит за рахунок імпорту електричної енергії, коли такий об'єм на рівні 2,3 гігавата буде доступний у наших партнерів. Нагадаю, 2 третини з цього ми закуповуємо в Словаччині й Угорщині", — сказав він.

Ми писали, що народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк наголосив — цієї зими ситуація з електропостачанням в Україні може виявитися стабільнішою, ніж минулого року. Навіть попри ризик нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Новини.LIVE інформували, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький зазначив, що цього року Україна значно краще підготувалася до зимового періоду, ніж у 2025 році. Наразі більше критично важливих об’єктів забезпечили резервними джерелами живлення, а ключові елементи інфраструктури отримали додатковий захист.