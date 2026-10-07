Не менее 6 часов без света: прогноз отключений электроэнергии зимой

Киев остался без электричества. Фото: Новини.LIVE

Зимой украинцы могут сталкиваться с ежедневными отключениями электроэнергии продолжительностью не менее шести часов в сутки. Больше всего ограничения могут затронуть Киев и прифронтовые регионы, а дефицит мощностей планируют компенсировать импортом и ограничениями для крупного бизнеса.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

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Отключения могут длиться не менее шести часов

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев в прямом эфире Ранок.LIVE спрогнозировал ситуацию с электроэнергией зимой. По его словам, в течение зимнего периода бытовые потребители могут столкнуться с массовыми ограничениями электроснабжения. Речь идет о возможных ежедневных графиках отключений продолжительностью не менее шести часов.

Эксперт отметил, что больше всего такие ограничения могут сказаться на столице и прифронтовых регионах.

"При среднесуточных температурах это будут утренние часы; если не будет значительных обстрелов нашей энергосистемы, то отключения будут на уровне 2–3 очередей по утрам до 2 часов, а с 3 до 4 часов — до 4 очередей одновременно в вечерние часы. В первую очередь это коснется Киева и Киевской области, а также прифронтовых общин, в частности, Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской и Днепропетровской областей, а также двух прифронтовых областей — Сумской и Черниговской. Поэтому графики будут, к этому нужно привыкать", — сказал в эфире эксперт.

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Для компенсации нехватки электроэнергии Украина будет вынуждена использовать импорт из соседних стран. В то же время ограничения энергоснабжения могут применяться к крупным предприятиям.

"В первую очередь дефицит будет покрываться за счет импорта электроэнергии, когда такой объем — 2,3 гигаватта — будет доступен у наших партнеров. Напомню, две трети этого объема мы закупаем в Словакии и Венгрии", — сказал он.

Мы писали, что народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк подчеркнул — этой зимой ситуация с электроснабжением в Украине может оказаться более стабильной, чем в прошлом году. Даже несмотря на риск новых российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий отметил, что в этом году Украина значительно лучше подготовилась к зимнему периоду, чем в 2025 году. В настоящее время большее количество критически важных объектов обеспечено резервными источниками питания, а ключевые элементы инфраструктуры получили дополнительную защиту.