Експерт попередив про небезпеку ліфтів після 15:00 через вимкнення світла

Хлопець у ліфті. Фото ілюстративне: misto.media

Енергетичний експерт радить українцям не користуватися ліфтами після 15:00 через загрозу раптових відключень електроенергії. Це допоможе уникнути ситуацій, коли люди можуть опинитися заблокованими в кабіні. Також він зазначив, що швидко відновити стабільне електропостачання в Україні не вдасться.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

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Чому радять не користуватися ліфтами після 15:00

За словами Станіслава Ігнатьєва, після 15:00 варто уникати поїздок у ліфтах як у приватному секторі, так і в багатоквартирних будинках. Причина — можливі раптові відключення електроенергії.

"Загальний лайфхак – не користуватися після 15-ї години ліфтами, як в приватному секторі, так і в багатоквартирній забудові, щоб під час виключення електропостачання ви не опинилися в полоні ліфтової кабіни", — заявив експерт.

Україна може жити з генераторами роками

Експерт зазначив, що швидко відновити стабільне електропостачання в Україні не вдасться. За його словами, пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак матимуть довгострокові наслідки.

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"Ну, в зимовий період, нажаль ні, оскільки ми маємо звикнути жити в країні генераторів 3-5, а може й більше років, оскільки ворог суттєво пошкодив або є на окупованих територіях 42,5 відсотки від всіх нашого генеруючого обладнання", —додав Ігнатьєв.

Раніше Новини.LIVE писали, що в зимовий період українці можуть стикатися з щоденними відключеннями світла тривалістю щонайменше шість годин на добу. Найбільше обмеження можуть зачепити Київську область та прифронтові території, а дефіцит потужностей планують компенсувати імпортом та обмеженнями для великого бізнесу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що через щоденні російські обстріли в Україні почали вводити графіки погодинних стабілізаційних відключень світла. У цей момент смартфон вже не гарантує доступу до документів у застосунку "Дія", онлайн-банкінгу чи інших державних реєстрів. Саме тому частину важливої інформації та документів варто підготувати ще до надзвичайної ситуації.