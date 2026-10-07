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Главная Новости дня Эксперт призвал не пользоваться лифтами после 15:00

Эксперт призвал не пользоваться лифтами после 15:00

Ua ru
7 октября 2026 17:27
Эксклюзив
Эксперт предупредил об опасности пользования лифтами после 15:00 из-за отключения света
Парень в лифте. Фото иллюстративное: misto.media

Энергетический эксперт советует украинцам не пользоваться лифтами после 15:00 из-за угрозы внезапных отключений электроэнергии. Это поможет избежать ситуаций, когда люди могут оказаться заблокированными в кабине. Также он отметил, что быстро восстановить стабильное электроснабжение в Украине не удастся.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

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Почему рекомендуют не пользоваться лифтами после 15:00

По словам Станислава Игнатьева, после 15:00 следует избегать поездок на лифтах как в частном секторе, так и в многоквартирных домах. Причина — возможные внезапные отключения электроэнергии.

"Общий лайфхак — не пользоваться после 15 часов лифтами, как в частном секторе, так и в многоквартирных домах, чтобы во время отключения электроэнергии вы не оказались в плену лифтовой кабины", — заявил эксперт.

Украина может жить с генераторами годами

Эксперт отметил, что быстро восстановить стабильное электроснабжение в Украине не удастся. По его словам, повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак будут иметь долгосрочные последствия.

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"Ну, в зимний период, к сожалению, нет, поскольку нам придется привыкнуть жить в стране генераторов 3–5, а может, и больше лет, так как враг существенно повредил или удерживает на оккупированных территориях 42,5 процента всего нашего генерирующего оборудования", — добавил Игнатьев.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в зимний период украинцы могут сталкиваться с ежедневными отключениями света продолжительностью не менее шести часов в сутки. Больше всего ограничения могут затронуть Киевскую область и прифронтовые территории, а дефицит мощностей планируют компенсировать импортом и ограничениями для крупного бизнеса.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за ежедневных российских обстрелов в Украине начали вводить графики почасовых стабилизационных отключений света. В этот момент смартфон уже не гарантирует доступ к документам в приложении "Дия", онлайн-банкингу или другим государственным реестрам. Именно поэтому часть важной информации и документов стоит подготовить еще до возникновения чрезвычайной ситуации.

квартиры электроэнергия лифты отключения света частный дом
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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