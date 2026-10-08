16-часовых отключений не будет: в Раде представили прогноз на зиму 2026 года

Вечерний город без освещения. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк подчеркнул, что нынешние ограничения на электроэнергию в основном связаны с аварийными ремонтами и работами по защите энергетической инфраструктуры. Это не свидетельствует о дефиците генерации, напротив, наблюдается профицит.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу", передает Новини.LIVE.

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Почему электричество отключают ещё до зимы

В настоящее время в Украине уже применяются графики отключений света. Сергей Нагорняк прояснил ситуацию и подчеркнул в интервью, что сейчас в украинской энергосистеме наблюдается определенный профицит генерации. Одной из причин он назвал сокращение потребления электроэнергии промышленными предприятиями, в частности из-за российских ударов по металлургическим и другим производственным объектам.

"Существенно упало потребление электроэнергии из-за ударов по нашей металлургии. То есть сократилось потребление именно промышленности. И на сегодняшний день у нас даже наблюдается определенный профицит генерации. То есть дефицита генерации в энергосистеме нет. И у нас была возможность и в июле, и в августе экспортировать электроэнергию в ЕС в объемах, превышающих те, которые в некоторые часы наши украинские трейдеры закупали в ЕС. То есть наш баланс выработки и потребления сейчас сместился в сторону выработки. Мы производим больше, чем потребляем", — рассказал народный депутат.

Он сообщил, что часть ограничений на электроэнергию вводится для проведения срочных ремонтов линий электропередачи и опор, которые были повреждены или могут стать целями для российских атак. И это является главной причиной отключений. Для проведения строительно-монтажных работ отдельные трансформаторы приходится временно выводить из эксплуатации.

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"Мы завершаем работы на подстанциях "Укрэнерго" по установке антидроновой защиты на железобетонных саркофагах, которые защищают трансформаторы большой мощности от таких ударов. А для того, чтобы завершить строительство антидроновой сетки, нужно отключать трансформатор", — пояснил Сергей Нагорняк.

Какими могут быть отключения зимой

На вопрос журналистки о продолжительности зимних отключений Сергей Нагорняк не ответил: по его словам, делать такие прогнозы сейчас некорректно, поскольку ситуация в энергосистеме будет зависеть от ряда факторов. В то же время зимой потребление электроэнергии традиционно растет из-за использования электрообогревателей, а выработка солнечных электростанций уменьшается. Это может повлиять на баланс генерации и потребления.

"То есть это технические отключения, которые не означают дефицита в энергосистеме. И я так думаю, что у нас есть все шансы избежать дефицита генерации электроэнергии в осенне-зимний период", — высказал свое мнение народный депутат.

Новини.LIVE сообщали, что энергетический эксперт Станислав Игнатьев в прямом эфире Ранок.LIVE призвал украинцев после 15:00 по возможности не пользоваться лифтами из-за риска внезапных отключений электроэнергии. Такая осторожность поможет избежать застревания людей в лифтовых кабинах.

Мы сообщали, что он подчеркнул: в зимний период украинцы могут столкнуться с масштабными ограничениями электроснабжения. Такие графики отключений могут действовать ежедневно и длиться не менее шести часов. Наибольшие риски таких ограничений традиционно касаются Киева и прифронтовых областей.