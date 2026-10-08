Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня 16-часовых отключений не будет: в Раде представили прогноз на зиму

16-часовых отключений не будет: в Раде представили прогноз на зиму

Ua ru
8 октября 2026 10:05
16-часовых отключений не будет: в Раде представили прогноз на зиму 2026 года
Вечерний город без освещения. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк подчеркнул, что нынешние ограничения на электроэнергию в основном связаны с аварийными ремонтами и работами по защите энергетической инфраструктуры. Это не свидетельствует о дефиците генерации, напротив, наблюдается профицит.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу", передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему электричество отключают ещё до зимы

В настоящее время в Украине уже применяются графики отключений света. Сергей Нагорняк прояснил ситуацию и подчеркнул в интервью, что сейчас в украинской энергосистеме наблюдается определенный профицит генерации. Одной из причин он назвал сокращение потребления электроэнергии промышленными предприятиями, в частности из-за российских ударов по металлургическим и другим производственным объектам.

"Существенно упало потребление электроэнергии из-за ударов по нашей металлургии. То есть сократилось потребление именно промышленности. И на сегодняшний день у нас даже наблюдается определенный профицит генерации. То есть дефицита генерации в энергосистеме нет. И у нас была возможность и в июле, и в августе экспортировать электроэнергию в ЕС в объемах, превышающих те, которые в некоторые часы наши украинские трейдеры закупали в ЕС. То есть наш баланс выработки и потребления сейчас сместился в сторону выработки. Мы производим больше, чем потребляем", — рассказал народный депутат.

Он сообщил, что часть ограничений на электроэнергию вводится для проведения срочных ремонтов линий электропередачи и опор, которые были повреждены или могут стать целями для российских атак. И это является главной причиной отключений. Для проведения строительно-монтажных работ отдельные трансформаторы приходится временно выводить из эксплуатации.

Читайте также:

"Мы завершаем работы на подстанциях "Укрэнерго" по установке антидроновой защиты на железобетонных саркофагах, которые защищают трансформаторы большой мощности от таких ударов. А для того, чтобы завершить строительство антидроновой сетки, нужно отключать трансформатор", — пояснил Сергей Нагорняк.

Какими могут быть отключения зимой

На вопрос журналистки о продолжительности зимних отключений Сергей Нагорняк не ответил: по его словам, делать такие прогнозы сейчас некорректно, поскольку ситуация в энергосистеме будет зависеть от ряда факторов. В то же время зимой потребление электроэнергии традиционно растет из-за использования электрообогревателей, а выработка солнечных электростанций уменьшается. Это может повлиять на баланс генерации и потребления.

"То есть это технические отключения, которые не означают дефицита в энергосистеме. И я так думаю, что у нас есть все шансы избежать дефицита генерации электроэнергии в осенне-зимний период", — высказал свое мнение народный депутат.

Новини.LIVE сообщали, что энергетический эксперт Станислав Игнатьев в прямом эфире Ранок.LIVE призвал украинцев после 15:00 по возможности не пользоваться лифтами из-за риска внезапных отключений электроэнергии. Такая осторожность поможет избежать застревания людей в лифтовых кабинах.

Мы сообщали, что он подчеркнул: в зимний период украинцы могут столкнуться с масштабными ограничениями электроснабжения. Такие графики отключений могут действовать ежедневно и длиться не менее шести часов. Наибольшие риски таких ограничений традиционно касаются Киева и прифронтовых областей.

электроэнергия энергосистема отключения света свет графики отключений света
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации