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Головна Новини дня У Києві та на Чернігівщині ввели аварійні знеструмлення

У Києві та на Чернігівщині ввели аварійні знеструмлення

Ua ru
8 жовтня 2026 09:44
У Києві та на Чернігівщині аварійні відключення світла
Енергетик ДТЕК проводить ремонтні роботи. Фото: ДТЕК/dtek.com

НЕК "Укренерго" запровадила вранці в четвер, 8 жовтня, екстрені та аварійні знеструмлення у Києві та на Чернігівщині. У Києві через термінові обмеження перестали діяти звичні графіки, а в Чернігівській області одночасно ввели в дію одразу 10 черг аварійних відключень, які триватимуть до окремого розпорядження енергетиків.   

Новина доповнюється...

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Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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