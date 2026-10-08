У Києві та на Чернігівщині аварійні відключення світла

Енергетик ДТЕК проводить ремонтні роботи. Фото: ДТЕК/dtek.com

НЕК "Укренерго" запровадила вранці в четвер, 8 жовтня, екстрені та аварійні знеструмлення у Києві та на Чернігівщині. У Києві через термінові обмеження перестали діяти звичні графіки, а в Чернігівській області одночасно ввели в дію одразу 10 черг аварійних відключень, які триватимуть до окремого розпорядження енергетиків.

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