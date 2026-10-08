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Главная Новости дня В Киеве и Черниговской области ввели аварийные отключения света

В Киеве и Черниговской области ввели аварийные отключения света

Ua ru
8 октября 2026 09:44
В Киеве и Черниговской области — аварийные отключения электроэнергии
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НЭК «Укрэнерго» ввела утром в четверг, 8 октября, экстренные и аварийные отключения электроэнергии в Киеве и Черниговской области. В Киеве из-за срочных ограничений перестали действовать привычные графики, а в Черниговской области одновременно ввели в действие сразу 10 очередей аварийных отключений, которые продлятся до отдельного распоряжения энергетиков.

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Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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