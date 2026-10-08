Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Заткните Россию: Зеленский ответил на слова Рубио о войне

Заткните Россию: Зеленский ответил на слова Рубио о войне

Ua ru
8 октября 2026 14:03
Эксклюзив
«Заткните Россию»: Зеленский ответил на слова Рубио о войне
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не находится в дипломатическом тупике, несмотря на заявление госсекретаря США Марко Рубио о сложности дипломатического урегулирования войны. Глава государства подчеркнул, что для изменения ситуации необходимо усилить экономическое и военное давление на Россию.

Об этом Зеленский сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Реклама

Зеленский не согласился с заявлением Рубио о "тупике"

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец попросила украинского лидера прокомментировать недавнее заявление Марко Рубио о "стратегическом тупике" в российско-украинской войне и о невозможности завершить её дипломатическим путём.

"Мы слышали о множестве различных моментов в ходе этой войны. Очень много безвыходных ситуаций, сложных тупиков и тому подобного. Мы сами — люди, лидеры, политики — загоняем себя в угол. Даже в первый день войны мы не были в тупике. Потому что один человек попытался загнать целый народ в тупик. А народ восстал и защищал свое государство. Мы не позволили россиянам этого сделать", — ответил Владимир Зеленский.

Новость дополняется....

Читайте также:
Владимир Зеленский
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации