«Заткните Россию»: Зеленский ответил на слова Рубио о войне

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не находится в дипломатическом тупике, несмотря на заявление госсекретаря США Марко Рубио о сложности дипломатического урегулирования войны. Глава государства подчеркнул, что для изменения ситуации необходимо усилить экономическое и военное давление на Россию.

Об этом Зеленский сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Зеленский не согласился с заявлением Рубио о "тупике"

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец попросила украинского лидера прокомментировать недавнее заявление Марко Рубио о "стратегическом тупике" в российско-украинской войне и о невозможности завершить её дипломатическим путём.

"Мы слышали о множестве различных моментов в ходе этой войны. Очень много безвыходных ситуаций, сложных тупиков и тому подобного. Мы сами — люди, лидеры, политики — загоняем себя в угол. Даже в первый день войны мы не были в тупике. Потому что один человек попытался загнать целый народ в тупик. А народ восстал и защищал свое государство. Мы не позволили россиянам этого сделать", — ответил Владимир Зеленский.

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