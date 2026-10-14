Я бы сжег каждый проклятый нефтеперерабатывающий завод в России — Келлог

Бывший специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Фото: Reuters

Бывший специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что поддерживает украинские удары по нефтяной и газовой инфраструктуре России, поскольку считает такие объекты военными целями. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского продолжать удары по российским объектам, чтобы заставить Москву платить за войну.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кита Келлога.

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Келлог призвал Украину продолжать удары по НПЗ РФ

Американский генерал Келлог на фоне негативных заявлений президента США Дональда Трампа об атаках Украины на нефтеперерабатывающие заводы России выразил свою поддержку подобным украинским атакам.

Он обосновал это тем, что такие удары являются способом усилить давление на Россию и заставить её ощутить последствия полномасштабной войны против Украины. Более того, Келлог заявил, что посоветовал бы Владимиру Зеленскому продолжать атаковать объекты, которые Украина уже выбирает в качестве целей.

"Я бы сказал президенту Зеленскому: атакуйте то, что вы сейчас атакуете — это правильно. Заставьте их заплатить цену", — отметил генерал.

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Отдельно он подчеркнул своё отношение к российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Я бы сжег каждый проклятый нефтеперерабатывающий завод в России", — сказал он.

В то же время американский генерал подчеркнул, что удары не должны затрагивать мирное население и гражданскую инфраструктуру. По его словам, школы, больницы и дети должны оставаться неприкосновенными.

Мы писали, что бывший спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог поддержал Украину в вопросе атак на НПЗ РФ. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин хочет остановить эти эффективные удары, поэтому предлагает поставлять дизельное топливо.

Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп снял с России ряд санкций и разрешил поставки дизельного топлива в течение шести месяцев. По его мнению, это поможет снизить цены на топливо для американцев.