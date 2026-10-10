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Главная Новости дня Келлог призвал Украину продолжать удары по российским НПЗ

Келлог призвал Украину продолжать удары по российским НПЗ

Ua ru
10 октября 2026 23:41
Келлог считает, что Украина должна и впредь наносить удары по российским НПЗ
Бывший специальный посол США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Фото: Yves Herman/Reuters

Американский генерал и бывший специальный посол США по вопросам Украины и России Кит Келлог считает, что Украина должна и дальше наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его мнению, президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин пытается остановить эти атаки, поэтому и предлагает поставлять российское дизельное топливо в США.

Об этом сам чиновник заявил в эфире Fox Business, передает Новини.LIVE.

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Почему Путин хочет остановить удары по НПЗ

Келлог предполагает, что Москва стремится использовать переговоры с американцами в Майами, чтобы ослабить давление на российскую нефтяную отрасль. Он не доверяет ни Путину, ни российскому переговорщику Кириллу Дмитриеву и не верит, что предложение о дизельном топливе свидетельствует о благих намерениях Кремля.

Американский генерал также обратил внимание на разницу между целями украинских и российских ударов. По его словам, Украина атакует в основном объекты российского военно-промышленного комплекса, тогда как Россия наносит удары по украинским школам и церквям.

Келлог считает, что Украина переносит войну на территорию России, поэтому и россияне начинают ощущать ее последствия. В том, что российское наступление позволит Путину захватить остальную часть Донецкой области, бывший спецпосланник сомневается. По его мнению, главная проблема РФ заключается в том, что Путин не побеждает, а Украина продолжает оказывать давление на Россию.

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"Они (украинцы, — Ред.) будут продолжать атаковать, как и должны. Это военная операция. Это война, они атакуют правильно", — заявил Келлог, комментируя украинские удары.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Минфин США сообщал, что американский лидер Дональд Трамп вечером 9 октября заключил с российским диктатором Владимиром Путиным соглашение об экспорте дизельного топлива из РФ. Поставки, по словам президента США, должны начаться немедленно. Вскоре же объемы экспорта увеличат.

Также Новини.LIVE писал о том, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на договоренность США и РФ по поводу дизельного топлива. Глава государства раскритиковал такое решение. По его мнению, для России экспорт дизельного топлива — это дополнительные деньги на войну.

США НПЗ обстрелы война в Украине Россия Кит Келлог
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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