Келлог вважає, що Україна має й надалі бити по російських НПЗ

Колишній спецпосол США з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото: Yves Herman/Reuters

Американський генерал і колишній спецпосол США з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що Україна має й далі атакувати російські нафтопереробні заводи. На його думку, президент Російської Федерації (РФ) Володимир Путін намагається зупинити ці атаки, тому й пропонує постачати російське дизельне пальне до США.

Про це сам посадовець заявив в ефірі Fox Business, передає Новини.LIVE.

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Чому Путін хоче зупинити удари по НПЗ

Келлог припускає, що Москва прагне використати переговори з американцями в Маямі, щоб послабити тиск на російську нафтову галузь. Він не довіряє ані Путіну, ані російському переговорнику Кирилу Дмитрієву та не вірить, що пропозиція щодо дизельного пального свідчить про добрі наміри Кремля.

Американський генерал також звернув увагу на різницю між цілями українських і російських ударів. За його словами, Україна атакує здебільшого об’єкти російського військово-промислового комплексу, тоді як Росія б’є по українських школах і церквах.

Келлог вважає, що Україна переносить війну на територію Росії, тому й росіяни починають відчувати її наслідки. У тому, що російський наступ дозволить Путіну захопити решту Донецької області, колишній спецпосол сумнівається. На його думку, головна проблема РФ полягає в тому, що Путін не перемагає, а Україна продовжує тиснути на Росію.

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"Вони (українці, — Ред.) продовжуватимуть атакувати, як і повинні. Це військова операція. Це війна, вони атакують правильно", — заявив Келлог, коментуючи українські удари.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Мінфін США повідомляв, що американський лідер Дональд Трамп увечері 9 жовтня уклав із російським диктатором Володимиром Путіним угоду про експорт дизельного пального із РФ. Поставки, за словами президента США, мають розпочатися негайно. Невдовзі ж обсяги експорту збільшать.

Також Новини.LIVE писав про те, як Президент України Володимир Зеленський відреагував на домовленість США і РФ щодо дизельного пального. Голова держави розкритикував таке рішення. На його думку, для Росії експорт дизпального — це додаткові гроші на війну.