Зеленський розкритикував угоду США та Росії щодо дизелю

Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення США щодо надання дозволу Росії продавати дизельне паливо. Український лідер розкритикував таке рішення та зазначив, що переговорну команду України, яка наразі у Флориді на переговорах - використовують як ширму.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у чаті Офісу президента, передає Новини.LIVE.

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Що сказав Зеленський про переговори та рішення США

Президент зазначив, що наразі переговорна команда України перебуває у Флориді та обговорює з американською стороною завершення війни або щонайменше припинення вогню. За його словами, одним із перших кроків може стати припинення ударів по енергетиці.

"Зараз наша українська команда, наша переговорна команда знаходиться у Флориді. З дводенним візитом, з переговорами з американською командою щодо закінчення цієї страшенної війни. Як мінімум, щодо припинення вогню. Початком може бути енергетичне припинення вогню. Це дуже важливо для наших людей, для наших сімей", — сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що прямо зараз, коли відбувається переговори, президент США Дональд Трамп мав розмову із диктатором РФ Володимиром Путіним. І наразі між Америка дає можливість Росії експортувати дизель.

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У зв'язку з цим рішенням Зеленський розкритикував таку угоду та зазначив, що українську переговорну команду використовують як ширму.

"Це додаткові гроші на цю війну, це додаткові гроші на ці страждання проти нас. Це підживлює тільки Путіна і дає йому можливість воювати тільки більше. І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це, не знаю, це мільйони, мільярди. У будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України, проти всіх нас. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму. І це точно не чесно, це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення, на жаль, слабке рішення сильних партнерів", — резюмував президент.

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп кілька годин тому заявив, що має домовленість з диктатором РФ Володимиром Путіним щодо експорту дизельного палива Росії. Він наголосив, що постачання мають розпочатися негайно, а згодом їхні обсяги планують збільшити. Наразі вже відомо, що обмеження зняті щонайменше до квітня 2027 року.

Також ми писали, що український президент України Володимир вже відреагував на це, заявивши, що подарунки Путіну не спрацюють. Він підкреслив, що послаблення санкцій без чітких домовленостей про деескалацію лише сприятиме продовженню війни.