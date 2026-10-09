Зеленский раскритиковал соглашение между США и Россией по дизельному топливу

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение США о предоставлении России разрешения на продажу дизельного топлива. Украинский лидер раскритиковал такое решение и отметил, что переговорную команду Украины, которая в настоящее время находится во Флориде на переговорах, используют в качестве прикрытия.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами в чате Офиса президента, передает Новини.LIVE.

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Что сказал Зеленский о переговорах и решении США

Президент отметил, что в настоящее время переговорная команда Украины находится во Флориде и обсуждает с американской стороной завершение войны или, по крайней мере, прекращение огня. По его словам, одним из первых шагов может стать прекращение ударов по энергетике.

"Сейчас наша украинская команда, наша переговорная команда находится во Флориде. С двухдневным визитом, с переговорами с американской командой о завершении этой ужасной войны. Как минимум, о прекращении огня. Началом может стать энергетическое прекращение огня. Это очень важно для наших людей, для наших семей", — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что прямо сейчас, когда идут переговоры, президент США Дональд Трамп провел беседу с диктатором РФ Владимиром Путиным. И в настоящее время США дают России возможность экспортировать дизельное топливо.

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В связи с этим решением Зеленский раскритиковал такую сделку и отметил, что украинскую переговорную команду используют в качестве прикрытия.

"Это дополнительные деньги на эту войну, это дополнительные деньги на эти страдания, причиняемые нам. Это только подпитывает Путина и дает ему возможность воевать ещё больше. И именно в этот момент, когда мы говорим о мире, Америка дает России возможность экспортировать дизельное топливо. Это, не знаю, это миллионы, миллиарды. В любом случае все это идет на войну против людей, против Украины, против всех нас. Я считаю, что нашу команду используют просто как ширму. И это точно нечестно, это точно не по-партнерски. И это, на мой взгляд, слабое решение, к сожалению, слабое решение сильных партнеров", — резюмировал президент.

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп несколько часов назад заявил, что достиг договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным об экспорте дизельного топлива из России. Он подчеркнул, что поставки должны начаться немедленно, а впоследствии их объемы планируется увеличить. На данный момент уже известно, что ограничения сняты как минимум до апреля 2027 года.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на это, заявив, что подарки Путину не сработают. Он подчеркнул, что ослабление санкций без четких договоренностей о деэскалации только будет способствовать продолжению войны.