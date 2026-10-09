Зеленский предупредил США о последствиях ослабления санкций против России

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против России без четких договоренностей о деэскалации лишь будет способствовать продолжению войны и российского террора. Он призвал США добиться от Москвы взаимных шагов по снижению интенсивности боевых действий.

Об этом украинский лидер написал в соответствующем посте в Facebook, сообщают Новини.LIVE.

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По словам Зеленского, любое смягчение санкций без долгосрочных договоренностей с Россией будет свидетельствовать о слабости и побуждать Москву к дальнейшим атакам.

«Это играет на руку России, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, ещё меньше уважать Америку и нанесёт ещё больше потерь и ущерба миру», — подчеркнул президент.

Он отметил, что Украина готова к ответным шагам по деэскалации, и американская команда знает об этой позиции Киева.

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Зеленский пояснил, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам являются ответом на многолетние атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины.

«Украина не будет сжигать российские нефтеперерабатывающие заводы, если Россия не будет разрушать нашу энергетику», — заявил глава государства.

По его словам, Киев предлагает Вашингтону договориться о взаимном прекращении таких атак и считает, что Соединенные Штаты обладают достаточным влиянием, чтобы достичь соответствующего компромисса.

Президент также предостерег от ослабления ограничений, позволяющих России продавать нефтепродукты. По его мнению, такие решения не будут способствовать миру, а, напротив, помогут Москве продолжать войну.

«Разрешение России продавать нефтепродукты — это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжать», — подчеркнул Зеленский.

Он призвал США поддержать защиту Украины и провести с Россией решительный разговор, который приведет к реальной деэскалации.

«Рассчитываем на справедливую поддержку со стороны Америки в деле защиты жизни, защиты людей в Украине и на соответствующий решительный разговор Соединенных Штатов с Россией. Решительный, а не слабый», — подытожил президент.

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