Зеленский: чтобы остановить РФ, санкции должны охватить всех производителей деталей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Лишь половина компаний, компоненты которых Россия использует в производстве ракет, находится под санкциями. Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров полностью перекрыть России доступ к таким деталям и усилить ограничения в отношении производителей. По его словам, нынешних ограничений недостаточно, поскольку санкции охватывают лишь часть предприятий.

Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский призвал полностью перекрыть РФ доступ к компонентам

Президент подчеркнул, что Украина неоднократно поднимала вопрос о санкциях против компаний, компоненты которых используются в производстве российского оружия. По его словам, нынешних ограничений недостаточно.

"Я очень рад новому пакету санкций. Но Великобритания, наш важный партнер, может испытывать трудности, когда Европа, Америка и другие страны, как правило, работают над санкциями", — отметил Зеленский.

Зеленский привел в качестве примера ракету, которой российские военные нанесли удар по дому в Прилуках. Он призвал ввести новые санкции против производителей компонентов, которые Россия использует для изготовления ракет.

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Половина предприятий уже находится под санкциями

По словам президента, санкции уже применены к половине предприятий, связанных с производством компонентов для российских ракет. В то же время он подчеркнул, что для прекращения доступа РФ к таким деталям ограничения должны охватить все соответствующие компании.

"Но если вы хотите остановить его, то нужно остановить его полностью, а не только наполовину", — добавил президент.

Зеленский также призвал не отменять действующие санкции и работать над новыми ограничениями. По его словам, эффективное санкционное давление требует совместных действий Великобритании, Европейского Союза, США и других стран.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры в США. Президент отметил, что украинская сторона работает над дальнейшими контактами с американскими партнерами.

Также Новини.LIVE писали, что Украина обнаружила за рубежом новые комплексы противовоздушной обороны. Владимир Зеленский сообщил, что Киев также работает над усилением защиты украинской инфраструктуры от российских атак.