Зеленский заявил об обнаружении комплексов ПВО и возможной помощи со стороны Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с военным командованием. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Украина уже нашла за рубежом доступные пакеты противовоздушной обороны, которые могут усилить защиту украинских городов от российских атак. Президент Владимир Зеленский заявил, что Великобритания может помочь профинансировать закупку систем ПВО и ракет в США, странах Ближнего Востока и Азии, поскольку собственное производство пока не покрывает всех потребностей государства.

Об этом Президент Украины рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время посещения Прилук.

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Разрушенный дом в Прилуках. Фото: ГСЧС Черниговской области

Где Украина может закупить дополнительные системы ПВО

По словам Зеленского, Украина уже нашла доступные за рубежом пакеты противовоздушной обороны, которые можно приобрести для усиления защиты от российских воздушных атак.

Президент обсудил возможность финансирования таких закупок с британской стороной во время посещения Прилук вместе с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибэндом.

Сейчас речь идет о приобретении систем противовоздушной обороны и ракет к ним не только в США, но и в других государствах. В частности, Украина рассматривает возможности закупок в странах Ближнего Востока и Азии, где используют вооружение НАТО.

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Отметим, что Зеленский не уточнил, о каких именно комплексах ПВО идет речь, и не назвал их стоимость.

Украина нуждается в иностранной ПВО

Глава государства заявил, что Украина продолжает наращивать собственное производство средств противовоздушной обороны, но имеющихся производственных мощностей пока недостаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны.

По словам Зеленского, украинцы не могут ждать, пока отечественные предприятия самостоятельно изготовят все необходимые системы и ракеты.

Президент добавил, что Украина параллельно развивает собственное производство и ищет возможности приобрести готовые средства защиты за рубежом. Британское финансирование считают шансом ускорить закупки необходимого вооружения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о дипломатическом тупике в войне.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский анонсировал переговоры с международными партнерами по усилению украинской противовоздушной обороны.