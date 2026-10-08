Зеленський заявив про знайдені пакети ППО та можливу допомогу Британії

Президент України Володимир Зеленський разом з військовим командуванням. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Україна вже знайшла за кордоном доступні пакети протиповітряної оборони, які можуть посилити захист українських міст від російських атак. Президент Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія може допомогти профінансувати закупівлю систем ППО та ракет у США, країнах Близького Сходу й Азії, оскільки власне виробництво поки не покриває всіх потреб держави.

Про це Президент України розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час відвідування Прилук.

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Знищений будинок в Прилуках. Фото: ДСНС Чернігівщини

Де Україна може закупити додаткові системи ППО

За словами Зеленського, Україна вже знайшла доступні за кордоном пакети протиповітряної оборони, які можна придбати для посилення захисту від російських повітряних атак.

Президент обговорив можливість фінансування таких закупівель із британською стороною під час відвідування Прилук разом із міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом.

Наразі йдеться про придбання систем протиповітряної оборони та ракет до них не лише у США, а й в інших державах. Зокрема, Україна розглядає можливості закупівель у країнах Близького Сходу та Азії, де використовують озброєння НАТО.

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Зазначимо, що Зеленський не уточнив, про які саме комплекси ППО йдеться, та не назвав їх вартість.

Україна потребує іноземної ППО

Глава держави заявив, що Україна продовжує нарощувати власне виробництво засобів протиповітряної оборони, але наявних виробничих потужностей поки недостатньо, щоб повністю забезпечити потреби країни.

За словами Зеленського, українці не можуть чекати, поки вітчизняні підприємства самостійно виготовлять усі необхідні системи та ракети.

Президент додав, що Україна паралельно розвиває власне виробництво й шукає можливості придбати готові засоби захисту за кордоном. Британське фінансування вважають шансом пришвидшити закупівлі необхідного озброєння.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський не погодився із заявою держсекретаря США Марко Рубіо про дипломатичний глухий кут у війні.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський анонсував переговори з міжнародними партнерами щодо посилення української протиповітряної оборони.