Зеленский объявил о переговорах украинской делегации в США 9 и 10 октября

Зеленский объявил о переговорах украинской делегации в США
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8 октября 2026 15:37
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинская делегация отправляется в Соединенные Штаты Америки для проведения очередного раунда переговоров с американскими партнерами. Президент Владимир Зеленский сообщил, что встречи запланированы на пятницу и субботу, 9–10 октября, среди возможных вопросов — подготовка трехсторонних переговоров Украины, США и России до конца месяца.
Об этом Президент Украины рассказал во время посещения Прилук, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.
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