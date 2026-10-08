Зеленский объявил о переговорах украинской делегации в США 9 и 10 октября

Президент Украины Владимир Зеленский

Украинская делегация отправляется в Соединенные Штаты Америки для проведения очередного раунда переговоров с американскими партнерами. Президент Владимир Зеленский сообщил, что встречи запланированы на пятницу и субботу, 9–10 октября, среди возможных вопросов — подготовка трехсторонних переговоров Украины, США и России до конца месяца.

Об этом Президент Украины рассказал во время посещения Прилук, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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