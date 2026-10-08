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Головна Новини дня Зеленський анонсував переговори української делегації у США

Зеленський анонсував переговори української делегації у США

Ua ru
8 жовтня 2026 15:37
Зеленський анонсував переговори української делегації у США 9 та 10 жовтня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Українська делегація вирушає до Сполучених Штатів Америки для проведення чергового раунду переговорів з американськими партнерами. Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустрічі заплановані на п'ятницю та суботу, 9–10 жовтня, серед можливих питань — підготовка тристоронніх переговорів України, США та Росії до кінця місяця.

Про це Президент України розповів під час відвідування Прилук, передає портал Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

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Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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