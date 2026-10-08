Зеленський: щоб зупинити РФ, санкції мають охопити всіх виробників деталей

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Лише половина компаній, компоненти яких Росія використовує у виробництві ракет, перебуває під санкціями. Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів повністю перекрити Росії доступ до таких деталей і посилити обмеження проти виробників. За його словами, нинішніх обмежень недостатньо, оскільки санкції охоплюють лише частину підприємств.

Про це заявив Володимир Зеленський, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський закликав повністю перекрити РФ доступ до компонентів

Президент наголосив, що Україна неодноразово порушувала питання санкцій проти компаній, чиї компоненти використовуються у виробництві російської зброї. За його словами, нинішніх обмежень недостатньо.

"Я дуже щасливий за новий пакет санкцій. Але Велика Британія, великий партнерк, може працювати важко, коли Європа і Америка, і інші країни, зазвичай, працюють на санкціях", — зазначив Зеленський.

Зеленський навів як приклад ракету, якою російські військові вдарили по будинку в Прилуках. Він закликав запровадити нові санкції проти виробників компонентів, які використовує Росія для виготовлення ракет.

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Половина підприємств уже перебуває під санкціями

За словами президента, санкції вже застосовані до половини підприємств, пов’язаних із виробництвом компонентів для російських ракет. Водночас він наголосив, що для припинення доступу РФ до таких деталей обмеження мають охопити всі відповідні компанії.

"Але якщо ви хочете зупинити його, то потрібно зупинити його повністю, не лише половину", — додав президент.

Зеленський також закликав не скасовувати чинні санкції та працювати над новими обмеженнями. За його словами, ефективний санкційний тиск потребує спільних дій Великої Британії, Європейського Союзу, США та інших країн.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський анонсував нові переговори у США. Президент зазначив, що українська сторона працює над подальшими контактами з американськими партнерами.

Також Новини.LIVE писали, що Україна знайшла за кордоном нові пакети протиповітряної оборони. Володимир Зеленський повідомив, що Київ також працює над посиленням захисту української інфраструктури від російських атак.