Зеленський попередив США про наслідки послаблення санкцій проти Росії

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Росії без чітких домовленостей про деескалацію лише сприятиме продовженню війни та російського терору. Він закликав США домогтися від Москви взаємних кроків зі зниження інтенсивності бойових дій.

Про це український лідер написав у відповідному дописі у Facebook, повідомляють Новини.LIVE.

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За словами Зеленського, будь-яке пом'якшення санкцій без тривалих домовленостей із Росією свідчитиме про слабкість і заохочуватиме Москву до подальших атак.

"Це грає на Росію, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше буде поважати Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу", — наголосив президент.

Він зазначив, що Україна готова до дзеркальних кроків із деескалації, і американська команда знає про цю позицію Києва.

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Зеленський пояснив, що українські удари по російських нафтопереробних заводах та інших нафтових об'єктах є відповіддю на багаторічні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

"Україна не буде спалювати російську нафтопереробку, якщо Росія не буде руйнувати нашу енергетику", — заявив глава держави.

За його словами, Київ пропонує Вашингтону домовитися про взаємне припинення таких атак і вважає, що Сполучені Штати мають достатньо впливу, щоб досягти відповідного компромісу.

Президент також застеріг від послаблення обмежень, які дозволяють Росії продавати нафтопродукти. На його думку, такі рішення не сприятимуть миру, а натомість допоможуть Москві продовжувати війну.

"Дозвіл Росії продавати нафтопродукти — це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити", — підкреслив Зеленський.

Він закликав США підтримати захист України та провести з Росією рішучу розмову, яка приведе до реальної деескалації.

"Розраховуємо на справедливу підтримку Америкою нашого захисту життя, нашого захисту людей в Україні і на відповідну сильну розмову Сполучених Штатів з Росією. Сильну, а не слабку", — підсумував президент.

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