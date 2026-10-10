Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп раскритиковал Зеленского за удары по нефтеперерабатывающим заводам

Трамп раскритиковал Зеленского за удары по нефтеперерабатывающим заводам

Ua ru
10 октября 2026 21:23
Трамп заявил, что запрещал Зеленскому наносить удары по НПЗ
Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме 10 октября заявил, что Вашингтон просил президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива. Также американский лидер высказался о причинах российско-украинской войны, назвав её начало следствием некомпетентности и утверждая, что конфликта можно было избежать.

Об этом сообщает Clash Reports, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что Трамп сказал об ударах по НПЗ

Трамп заявил, что Вашингтон просил украинские власти не наносить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива.

"Мы сказали Зеленскому: делайте, что хотите, но не трогайте дизельное топливо. А что он делает? Идет и наносит удары по дизельному топливу. Он может делать все, что хочет, но этого делать не может", — сказал президент США.

Читайте также:

Американский лидер связывает украинские удары с проблемами на рынке топлива. Он считает, что такие атаки влияют на поставки дизельного топлива и его стоимость.

Трамп назвал некомпетентность причиной войны

Отдельно президент США высказался о начале полномасштабной войны России против Украины. По его мнению, этого можно было избежать.

"Не было ни одной причины, из-за которой должна была начаться война между Украиной и Россией. Она началась из-за некомпетентности", — заявил Трамп.

Он также сказал, что если бы возглавлял США в 2022 году, война не началась бы.

Что Трамп заявил о территориальных потерях Украины

Президент США утверждал, что Украина потеряла 30% своей территории. Он также назвал цифру — более двух миллионов погибших в войне, не приведя источников этих оценок.

В то же время, по данным DeepState, приведенным аналитическим проектом Russia Matters, по состоянию на начало октября Россия контролировала около 19% территории Украины. Эта оценка учитывает Крым и части Донбасса, оккупированные еще до полномасштабного вторжения в 2022 году.

Ранее Новини.LIVE писали, что Дональд Трамп решил договориться с Владимиром Путиным об экспорте российского дизельного топлива на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ. В Вашингтоне считают, что атаки на эти предприятия могут повлиять на стоимость топлива.

В то же время Новини.LIVE сообщали, что Украина предупредила о продолжении атак на российские НПЗ, если стороны не договорятся об энергетическом перемирии.

Владимир Зеленский Дональд Трамп НПЗ война в Украине удары по РФ
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации