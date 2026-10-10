Трамп заявил, что запрещал Зеленскому наносить удары по НПЗ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме 10 октября заявил, что Вашингтон просил президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива. Также американский лидер высказался о причинах российско-украинской войны, назвав её начало следствием некомпетентности и утверждая, что конфликта можно было избежать.

Об этом сообщает Clash Reports, передает Новини.LIVE.

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Трамп о войне в Украине:



«Мы сказали Зеленскому: „Делайте, что хотите, но не наносите удары по дизельному топливу“».



А что он делает? Он идёт и наносит удар по дизельному топливу.



Он может делать всё, что хочет, но этого он делать не может. pic.twitter.com/xReQuedG5W — Clash Report (@clashreport) 10 октября 2026 г.

Что Трамп сказал об ударах по НПЗ

Трамп заявил, что Вашингтон просил украинские власти не наносить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива.

"Мы сказали Зеленскому: делайте, что хотите, но не трогайте дизельное топливо. А что он делает? Идет и наносит удары по дизельному топливу. Он может делать все, что хочет, но этого делать не может", — сказал президент США.

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Американский лидер связывает украинские удары с проблемами на рынке топлива. Он считает, что такие атаки влияют на поставки дизельного топлива и его стоимость.

Трамп назвал некомпетентность причиной войны

Отдельно президент США высказался о начале полномасштабной войны России против Украины. По его мнению, этого можно было избежать.

"Не было ни одной причины, из-за которой должна была начаться война между Украиной и Россией. Она началась из-за некомпетентности", — заявил Трамп.

Он также сказал, что если бы возглавлял США в 2022 году, война не началась бы.

Что Трамп заявил о территориальных потерях Украины

Президент США утверждал, что Украина потеряла 30% своей территории. Он также назвал цифру — более двух миллионов погибших в войне, не приведя источников этих оценок.

В то же время, по данным DeepState, приведенным аналитическим проектом Russia Matters, по состоянию на начало октября Россия контролировала около 19% территории Украины. Эта оценка учитывает Крым и части Донбасса, оккупированные еще до полномасштабного вторжения в 2022 году.

Ранее Новини.LIVE писали, что Дональд Трамп решил договориться с Владимиром Путиным об экспорте российского дизельного топлива на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ. В Вашингтоне считают, что атаки на эти предприятия могут повлиять на стоимость топлива.

В то же время Новини.LIVE сообщали, что Украина предупредила о продолжении атак на российские НПЗ, если стороны не договорятся об энергетическом перемирии.