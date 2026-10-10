Трамп заявив, що забороняв Зеленському бити по НПЗ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі 10 жовтня заявив, що Вашингтон просив українського президента Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських об'єктах, пов'язаних із виробництвом дизельного пального. Також американський лідер висловився про причини російсько-української війни, назвавши її початок наслідком некомпетентності та стверджуючи, що конфлікту можна було уникнути.

Про це повідомляє Clash Reports, передає Новини.LIVE.

Реклама

Trump on Ukraine War:



We told Zelensky, "Do whatever you want, but don't hit the diesel fuel."



And what does he do? He goes and hits the diesel fuel.



He can do whatever he wants, but he can't do that. pic.twitter.com/xReQuedG5W — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

Що Трамп сказав про удари по НПЗ

Трамп заявив, що Вашингтон просив українську владу не атакувати російські об'єкти, пов'язані з виробництвом дизельного пального.

"Ми сказали Зеленському: робіть, що хочете, але не чіпайте дизельне паливо. І що він робить? Іде й б'є по дизельному паливу. Він може робити все, що хоче, але цього робити не може", — сказав президент США.

Читайте також:

Американський лідер пов'язує українські удари з проблемами на ринку пального. Він вважає, що такі атаки впливають на постачання дизеля та його вартість.

Трамп назвав некомпетентність причиною війни

Окремо президент США висловився про початок повномасштабної війни Росії проти України. На його думку, цього можна було уникнути.

"Не було жодної причини, через яку мала початися війна між Україною та Росією. Вона почалася через некомпетентність", — заявив Трамп.

Він також сказав, що якби очолював США у 2022 році, війна не почалася б.

Що Трамп заявив про територіальні втрати України

Президент США стверджував, що Україна втратила 30% своєї території. Він також назвав цифру понад два мільйони загиблих у війні, не навівши джерел цих оцінок.

Водночас, за даними DeepState, наведеними аналітичним проєктом Russia Matters, станом на початок жовтня Росія контролювала близько 19% території України. Ця оцінка враховує Крим і частини Донбасу, окуповані ще до повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Раніше Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп вирішив домовлятися з Володимиром Путіним про експорт російського дизельного пального на тлі українських ударів по нафтопереробних заводах РФ. У Вашингтоні вважають, що атаки на ці підприємства можуть впливати на вартість пального.

Водночас Новини.LIVE повідомляли, що Україна попередила про продовження атак на російські НПЗ, якщо сторони не домовляться про енергетичне перемир'я.