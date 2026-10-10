Трамп пішов на угоду з Путіним через удари України по НПЗ - Axios

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент США Дональд Трамп вирішив домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про експорт дизельного пального після того, як Україна не відреагувала на численні прохання Вашингтона припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Вони вважають, що ці атаки сприяють зростанню цін на пальне.

Про це повідомляє Axios, передає Новини.LIVE.

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Чому Трамп вирішив домовитися з Путіним

Американський чиновник повідомив виданню, що Вашингтон неодноразово просив Київ припинити удари по російських НПЗ, однак українська сторона продовжила атаки. За його словами, саме після цього Дональд Трамп вирішив скасувати обмеження на експорт російського дизельного пального. На їх думку, ці удари несуть загрозу і для США, бо це "підвищує ціни на пальне".

"Зеленський неправильно розуміє ситуацію. Продовжуючи атакувати нафтопереробні заводи, він підриває добру волю, яку він вибудував з Трампом протягом останніх шести місяців", — сказав представник американської адміністрації.

Водночас у Вашингтоні не вважають українські удари по російській нафтопереробній інфраструктурі рівнозначними російським атакам на енергетичну систему України.

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Зеленський назвав угоду з Росією несправедливою

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню назвав це рішення "несправедливим та нечесним", вважаючи його незаслуженим "подарунком" російському диктатору.

Під час переговорів у Маямі спецпредставник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили українській переговорній команді, що Дональд Трамп планує поговорити з Путіним і скасувати обмеження на експорт російського дизельного пального. Вони обґрунтували це рішення тим, що Зеленський не виконав прохання Штатів про припинення атак на НПЗ РФ. За його словами, вони також погрожували припинити передавання Україні американських розвідувальних даних.

Водночас американський чиновник заперечив, що такі погрози лунали.

Представники США можуть відвідати Москву та Київ

За словами американського чиновника, Стів Віткофф і Джаред Кушнер розглядають можливість відвідати Москву та Київ наступного тижня. Наразі незрозуміло чи вплине ця домовленість на плани американських представників.

"Путін сильно б'є [по Україні], але ми вважаємо, що він відкритий до обговорення питання припинення війни. Ми хочемо працювати над новою пропозицією, яка буде достатньо хорошою для нього, щоб змусити його зупинитися", — заявив американський чиновник.

Ми писали, що американський лідер Дональд Трамп домовився з диктатором Путіним щодо постачання російського пального. За його словами, він сподівається, що це знизить ціни на пальне для мешканців США.

Новини.LIVE інформували, що Президент України відреагував на це рішення та наголосив, що українську команду "використовують як ширму". За його словами, це тільки підсилить диктатора Путіна.