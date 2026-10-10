Трамп пошёл на сделку с Путиным из-за ударов Украины по НПЗ — Axios

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент США Дональд Трамп решил договориться с российским диктатором Владимиром Путиным об экспорте дизельного топлива после того, как Украина не отреагировала на многочисленные просьбы Вашингтона прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Они считают, что эти атаки способствуют росту цен на топливо.

Об этом сообщает Axios, передает Новини.LIVE.

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Почему Трамп решил договориться с Путиным

Американский чиновник сообщил изданию, что Вашингтон неоднократно просил Киев прекратить удары по российским НПЗ, однако украинская сторона продолжила атаки. По его словам, именно после этого Дональд Трамп решил отменить ограничения на экспорт российского дизельного топлива. По их мнению, эти удары представляют угрозу и для США, поскольку это "повышает цены на топливо".

"Зеленский неверно понимает ситуацию. Продолжая атаковать нефтеперерабатывающие заводы, он подрывает добрую волю, которую он выстроил с Трампом в течение последних шести месяцев", — сказал представитель американской администрации.

В то же время в Вашингтоне не считают украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре равнозначными российским атакам на энергетическую систему Украины.

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Зеленский назвал соглашение с Россией несправедливым

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию назвал это решение "несправедливым и нечестным", считая его незаслуженным "подарком" российскому диктатору.

В ходе переговоров в Майами спецпредставитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер сообщили украинской переговорной команде, что Дональд Трамп планирует поговорить с Путиным и отменить ограничения на экспорт российского дизельного топлива. Они обосновали это решение тем, что Зеленский не выполнил просьбу США о прекращении атак на НПЗ РФ. По его словам, они также угрожали прекратить передачу Украине американских разведывательных данных.

В то же время американский чиновник опроверг, что такие угрозы звучали.

Представители США могут посетить Москву и Киев

По словам американского чиновника, Стив Виткофф и Джаред Кушнер рассматривают возможность посетить Москву и Киев на следующей неделе. Пока неясно, повлияет ли эта договоренность на планы американских представителей.

"Путин сильно бьет [по Украине], но мы считаем, что он открыт для обсуждения вопроса о прекращении войны. Мы хотим работать над новым предложением, которое будет достаточно выгодным для него, чтобы заставить его остановиться", — заявил американский чиновник.

Мы писали, что американский лидер Дональд Трамп договорился с диктатором Путиным о поставках российского топлива. По его словам, он надеется, что это снизит цены на топливо для жителей США.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины отреагировал на это решение и подчеркнул, что украинскую команду "используют в качестве ширмы". По его словам, это только усилит диктатора Путина.