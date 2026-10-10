Україна буде атакувати НПЗ Росії, якщо не настане енергетичне перемир'я

Пожежа на НПЗ у Росії. Фото ілюстративне: ССО

Україна буде продовжувати завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, якщо сторони не домовляться про енергетичне перемир'я. Така заява з української сторони пролунала після того, як США та Росія домовилися про дизельну угоду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

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Що буде робити Україна у разі відсутності енергетичного перемир'я

За словами джерела видання, удари по російським НПЗ не будуть припинятися, доки сторони не домовляться про взаємну відмову від ударів по енергетичному сектору.

"Україна продовжуватиме удари по російських НПЗ, якщо не буде енергетичного сізфаєру", — поінформував співрозмовник в українській владі.

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели 9 жовтня телефону розмову. Згодом стало відомо, що сторони досягли дизельної угоди, згідно якої дозволяється екпорт з Росії.

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Після цього президент України Володимир Зеленський розкритикував це рішення і заявив, що команду України, яка зараз перебуває на переговорах у Флориді, використовують як ширму. Він наголосив, що такий хід подій дасть Росії додаткові кошти на війну.