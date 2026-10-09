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Головна Новини дня Зеленський: ЗСУ уразили російський дата-центр та два великі НПЗ

Зеленський: ЗСУ уразили російський дата-центр та два великі НПЗ

Ua ru
9 жовтня 2026 14:38
Зеленський повідомив про ураження двох НПЗ у Росії та дата-центру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Український лідер Володимир Зеленський повідомив про успішне ураження двох російських нафтопереробних заводів та дата-центру. Він назвав ці удари дзеркальною відповіддю України. 

Про це глава держави повідомив у соцмережах у пʼятницю, 9 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Ураження обʼєктів на території Росії

"Ще одне ураження російського нафтопереробного заводу в Омську — один зі значних заводів, — а також Ухтинського НПЗ за 1900 кілометрів від державного кордону України", — зазначив Зеленський.

Удар по цілі в Ухті завдали безпілотники Ан-196 RS із дальністю польоту близько 2500 км. Напередодні для атаки на Омський нафтопереробний завод застосували FP-6 — модифіковані версії дронів FP-1.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує відповідати Росії на її удари та робить це влучно.

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"Було також ураження чергового дата-центру — дзеркальна наша відповідь. Важлива влучність наших воїнів. Слава Україні!" — додав він.

Як писали Новини.LIVE, 8 жовтня атака на Рязанську область РФ призвела до зупинки роботи платформи Yandex Cloud. Під удар потрапив промисловий майданчик, на території якого розташовані сервери ІТ-компанії та завод "Саста". 

А у ніч проти 4 жовтня в російському Майкопі пролунала серія потужних вибухів. За повідомленнями місцевих жителів, місто атакували безпілотники. Серед цілей був військовий аеродром "Ханская".

Володимир Зеленський війна НПЗ Україна Росія дата-центр
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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